Берегите свое время и силы: что станет незаменимым помощником в хозяйстве

Мотоблок идеально подойдет тем, кто имеет небольшое хозяйство

Во времена высоких цен и умеренных зарплат украинцам выгодно иметь свой земельный участок для сельского хозяйства. Выращивая собственные овощи, фрукты, можно значительно сэкономить бюджет семьи. Кроме растений, можно ухаживать за скотом и птицей.

Однако большинство украинцев, кроме хозяйства, имеют официальную работу. Времени на домашние дела практически не остается. В таком случае поможет сельскохозяйственная техника, в частности мотоблок. Он идеально подойдет тем, кто имеет небольшое хозяйство.

С его помощью можно обрабатывать почву, косить траву, перевозить грузы, перекачивать воду, убирать снег и выполнять другие хозяйственные работы без лишних затрат сил и времени. К тому же, благодаря доступной цене приобрести может практически каждый хозяин. Остается только выбрать ту модель мотоблока, которая лучше всего подойдет к вашим условиям.

В таком случае помогут специалисты интернет-магазина Motoblok-Аgro. Компания специализируется на продаже сельскохозяйственной и садовой техники. В том числе имеют широкий выбор мотоблоков.

Так на что же стоит обращать внимание, покупая мотоблок:

- Мощность. Мотоблоки бывают 3 типов: легкие мини-мотоблоки (до 4 л.с.), средние (до 6 л.с.) и тяжелые (более 7 л.с.). Чем больше мощность мотоблока, тем большую площадь он способен обработать. Однако, даже самые мощные агрегаты рассчитаны на обработку участков до 2 га.

- Тип топлива. Мотоблоки работают на дизельном или бензиновом топливе. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. В частности дизельный имеет высокий КПД, водяное охлаждение, низкий расход топлива и хорошую мощность. Однако цена кусается. Бензиновые модели отличаются хорошей скоростью и маневренностью. Но нужно больше бензина, который в свою очередь дороже дизеля. Итак, что выгоднее, решать только покупателю.

- Безопасность. Мотоблоки - это прежде всего тяжелая техника, как и другие машины может нанести травмы. Поэтому следует обязательно позаботиться о безопасности во время работы, в частности иметь кожухи над фрезами (оберегают водителя от почвы, камней), упругую подвеску штанг управления (защищает от вибраций двигателя), автоматическое выключение трансмиссии при отпускании рукоятки и ограничения скорости заднего хода.

- Навесное оборудование. Сам по себе мотоблок полезная техника в хозяйстве, но чтобы он был более функциональный стоит приобрести навесное оборудование: косилку, фрезы, плуг, комплекты для посадки и сбора картофеля и др.

- Производители и реализаторы. Если хотите приобрести мотоблок, который будет работать долгое время, стоит отдавать предпочтение надежным производителям и магазинам, где покупаете. Чтобы не ошибиться и не быть обманутым обратитесь за консультацией к менеджерам Motoblok-Аgro. Там помогут подобрать хорошую технику проверенного производители именно для вашего участка по доступной цене.

Кроме мотоблоков, имеют различные тракторы, велосипеды, мототехнику и садовые принадлежности. Приятным бонусом для клиентов будут выгодные акции и доставка покупки. Подтверждением хорошей работы компании являются довольные покупатели.

"Покупал в Motoblok-Аgro мотоблок Кентавр МБ 2070Б. Остался доволен. Техника теперь для меня незаменимый помощник в хозяйстве. К тому же неприхотлив в обслуживании", - указывает Владимир.