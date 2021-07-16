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пятница, 16 июля 2021 11:07

Азиатская кухня с доставкой от Roll Club

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Сделать день особенным или дополнить праздник вкусностями, можно посетив в Харькове сеть заведений Roll Club и заказать блюда азиатской кухни, в частности суши.

Это популярное в мире блюдо японской кухни, которое все больше любят и украинцы. Помочь насладиться им всегда готовы работники первоклассного сервиса - доставка суши от https://roll-club.kh.ua/. В заведении круглосуточно работают лучшие сушисты города.

  В Roll Club суши готовят опытные и искусные шеф-повара
В Roll Club суши готовят опытные и искусные шеф-повара

Ищете суши по традиционной рецептуре – обращайтесь Roll Club

"На суши подсадил меня друг, который учился в Японии. Ездил к нему туда в гости. Раньше не обращал внимание на такое блюдо. Оказалось его готовят и в Харькове. Попробовал в нескольких заведениях. Больше всего похожи на те, которые пробовал в Японии, в Roll Club. У них большой ассортимент. Есть премиум-роллы от шефа, которые готовят по традиционной рецептуре. Больше всего люблю с копченым лососем и тунцом, морским окунем и икрой летучей рыбы. Заказываю на сайте", - рассказывает Евгений Кононенко из Харькова.

Кроме суши, в меню заведения представлены блюда европейской и американской кухни. В любое время дня и ночи, можно заказать пиццу, бургеры, гарниры, лапшу, супы, салаты, шаурму, десерты и напитки.

Готовят их опытные и умелые шеф-повара. Делают это очень умело и качественно, поэтому каждый заказ получается настоящим кулинарным шедевром. На все действуют доступные цены. Они вместе с описаниями и фото блюд представлены на сайте Roll Club.

Хватит рисковать своим здоровьем. Выбирайте качественную еду

"Раньше часто была вынуждена покупать еду в сомнительных забегаловках на улице. Несколько раз отравилась. Сейчас где бы я ни была: дома, на работе или в парке - заказываю любимые блюда в Roll Club. Курьеры бесплатно и оперативно доставят их в любой район Харькова или пригорода. При этом все неизменно вкусное и свежее. Когда имею наличные, то рассчитываюсь с курьером, когда деньги на карточке - с помощью онлайн сервиса", - говорит Наталья Мельник.

Постоянные клиенты сервиса пользуются бонусной программой. Получают скидки в размере от 5% до 10% в зависимости от суммы заказа. Именинникам предоставляется скидка 15% на бонусный счет. Он закреплен за номером телефона. Накопленными бонусами рассчитываются за следующие заказы.

  В Roll Club суши готовят опытные и искусные шеф-повара
В Roll Club суши готовят опытные и искусные шеф-повара

Преимущества Roll Club:

- используют исключительно свежие овощи, первоклассные морепродукты, европейские сыры, рыбные деликатесы, отборный рис, мука высшего сорта, чистейшую питьевую воду
- мастера пользуются профессиональным европейским оборудованием
- готовы обслуживать жителей Харькова в режиме 24/7
- есть блюда для вегетарианцев или тех, кто временно отказался от мяса
- все готовится после подтверждения заказа, поэтому блюда свежие и вкусные
- консультанты помогают определиться с видами блюд и ингредиентами
- альтернатива полноценному походу в ресторан
- доступные цены

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