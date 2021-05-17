Автоматизация бизнес-процессов в бьюти-сфере: просто, современно, бесплатно

Любой успешный бьюти-мастер рано или поздно сталкивается с тем, что клиентов становится слишком много и возникает потребность разгружать свое рабочее время. Разумеется, отказываться от клиентов – не самое лучшее решение, ведь это прямой заработок. Целесообразнее автоматизировать часть своей работы. Например, запись клиентов. Сделать это можно, используя бесплатное современное приложение для бьюти маникюра – GoBeauty.

Программа GoBeauty поможет предоставить услуги не только постоянным клиентам, но и не потерять тех, кто заглянул наудачу

Что это такое

Современная многофункциональная программа онлайн-записи создана с точки зрения клиента и соответствует всем тенденциям бьюти-бизнеса. Она помогает упростить общение с клиентами и максимально автоматизировать его. Мастеру уже не придется постоянно отвлекаться от работы, отвечая на звонки, приложение поможет полностью управлять графиком, формировать клиентскую базу и общаться с людьми в чате. Приятным бонусом станет напоминание о предстоящем визите, которое рассылается автоматически накануне записи. Также стоит упомянуть программу лояльности и бонусы, которые можно потратить на шоппинг на сайте parfums.ua.

Программа GoBeauty подойдет для:

● парикмахеров;

● мастеров маникюра;

● косметологов;

● массажистов;

● специалистов по эпиляции.

Бесплатное приложение также поможет охватить категорию клиентов, которые не планируют визит к бьюти-специалисту заблаговременно и согласны занять неожиданно появившееся "окошко". Таким образом, программа GoBeauty поможет предоставить услуги не только постоянным клиентам, но и не потерять тех, кто заглянул наудачу и готов записаться на ближайшее свободное время. Ведь каждый мастер знает, что составить такое расписание – настоящее искусство, особенно когда клиенты переносят или отменяют запись.

Маркетинг с GoBeauty

Вы предлагаете новую услугу или запускаете промо-акцию? Впереди праздники и вы хотите сделать особенное приглашение в свой салон? Рассказать о событии клиентам можно через приложение, ведь звонить или делать рассылку не всегда удобно, можно попасть на неудобное для клиента время. Используя бесплатное приложение GoBeauty, можно публиковать важную актуальную информацию прямо на своей страничке. Записываясь к вам на прием, клиенты будут видеть новости, это поможет продать больше товаров с витрины и предоставить более широкий спектр услуг.

Преимущества использования многофункционального приложения GoBeauty:

● полная автоматизация записи посетителей;

● возможность привлечения новых клиентов;

● реклама имени специалиста среди лояльной аудитории;

● ускорение клиентом поиска услуг – если он скачал приложение, скорее всего он будет заказывать услуги именно через него, даже не пользуясь Google;

● просмотр истории визитов каждого клиента, его предпочтения;

● отображение загруженности по дням для упрощения коррекции графика;

● возможность дифференциации клиентов, которые давно не посещали мастера;

● удобный и понятный интерфейс.

Используя приложение GoBeauty, вы сможете сформировать единую клиентскую базу со всеми контактными данными и информацией. Кроме того, автоматизация полностью исключает риск ошибки из-за человеческого фактора. Это действительно так просто, удобно и бесплатно!