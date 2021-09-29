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пятница, 01 октября 2021 09:00

Автоматика гаражных и въездных ворот Hörmann – ваш правильный выбор

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Если вы хотите узнать, что значит выражение "Отличный сервис – незаметный сервис", обратите внимание на автоматические гаражные ворота от Hörmann. И не только на гаражные, поскольку любая пропускная система этого немецкого производителя является воплощением наивысших мировых стандартов комфорта и безопасности.

  Автоматическими гаражными воротами от Hörmann можно управлять с помощью пульта ДУ, сканера отпечатка пальцев или кодовых кнопок
Автоматическими гаражными воротами от Hörmann можно управлять с помощью пульта ДУ, сканера отпечатка пальцев или кодовых кнопок

Бескомпромиссное качество инновационных решений

Сегодня компания Hörmann - лидер по продаже въездных конструкций в Европе - предлагает потребителям уже четвертое поколение автоматики к воротам. Это значит, еще более безшумное и быстрое открывание, а также повышенный комфорт и интеллектуальные функции.

Теперь, чтоб открыть гараж, не нужно выходить из машины в зимнюю стужу, под ливень или поздно вечером, достаточно нажать кнопку на пульте или в смартфоне.

Особое внимание заслуживает последняя разработка специалистов этого немецкого бренда – электроприводы SupraMatic E (для полотен площадью до 13,75 м²) и SupraMatic Р (для полотен площадью до 15 м²). Они не только обеспечивают плавное движение ворот, но и увеличивают скорость подъема до 25 см/с. У ваших ворот нет подключения к электросети? На помощь придет специально разработанный двигатель ProMatic Akku. Детальную информацию о технических характеристиках и расширенных возможностях продукции вы найдете на официальном сайте компании Hörmann Украина.

Управляй дистанционно!

Вы можете управлять воротами с помощью пульта ДУ, сканера отпечатка пальцев или кодовых кнопок. Надежность пропускных конструкций немецкого производителя усилена сертифицированной системой BiSecur, которая позволяет удаленно проверить состояние ворот и входных дверей, а механическое устройство блокировки не позволит злоумышленникам их взломать путем подваживания. Однако совершенство не имеет границ – благодаря приемнику Bluetooth и программному приложению BlueSecur вы сможете открыть/закрыть ворота, а также включить/выключить свет, используя современные гаджеты. Ваш ключ всегда в вашем смартфоне. В двигателях SupraMatic E и SupraMatic P приемник Bluetooth уже встроен серийно, а для привода ProMatic потребуется заказать его отдельно.

Каждый электропривод имеет электронный ключ – карту с QR-кодом. Для членов семьи можно дополнительно приобрести комплект из пяти ключей.

Еще одна инновация – во все фирменные приводы "вшит" интерфейс НСР, позволяющий интегрироваться в систему "Умный дом". Планируйте по времени открывание ворот, освещение гаража и придомовой территории, а в случае подключения к модулям домашней автоматизации Smart Home демонстрируйте свое виртуальное присутствие, даже находясь в отпуске вдали от дома: открывайте дистанционно ворота и двери родственникам, друзьям или коммунальщикам.

  Автоматическими гаражными воротами от Hörmann можно управлять с помощью пульта ДУ, сканера отпечатка пальцев или кодовых кнопок
Автоматическими гаражными воротами от Hörmann можно управлять с помощью пульта ДУ, сканера отпечатка пальцев или кодовых кнопок

Впереди планеты всей

С гаражными воротами Hörmann с электроприводами SupraMatic и ProMatic, кроме статусности, надежности и изысканного дизайна, вы получаете такие преимущества:

• Скорость открывания до 25 см/с, автоматическое отключение при возникновении препятствия. Перебои в электросети – не помеха в работе.
• Приемник Bluetooth и программа BlueSecur App на Вашем смартфоне позволяют управлять воротами на расстоянии.
• Контроль закрытия ворот с пульта ДУ HS 5 BS или внутреннего клавишного выключателя FIT 5.
• Возможность проветривания гаража, не поднимая полотно ворот полностью.
• Яркое освещение за счет встроенных в привод 20 или 30 светодиодов.
• Бережливость: в режиме ожидания мотор потребляет менее 1 Вт.
• Интеграция в систему Smart Home через интерфейс НСР.
• Радиосвязь BiSecur имеет широкий радиус действия и надежную логику кодировки, его сигнал защищен от копирования.

ООО "Хьорман-УА"
г. Борисполь, Чумацкая, 4
050 406 10 00, 068 406 10 00
www.hormann.ua

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октября

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