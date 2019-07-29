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Ароматы Барселоны

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Ароматы Барселоны

Французские и итальянские парфюмы часто упоминаются в рекламе на телевидении, в интернете. А как на счет неординарных испанских коллекций от Armand Basi? История модного дома началась в далеком 1948 году, когда братья начали собственное дело по пошиву трикотажной одежды, так появилась фирма Basi SA. Достаточно скоро популярные барселонские салоны начали продавать коллекции братьев Баси, и уже в 1962 году парни получили лицензию "La Chemise Lacoste" на продажу в Испании. Официальное открытие Armand Basi произошло в 1987 году.

До конца 1990-х магазины этого бренда появились в разных уголках мира, так пришло время расширять свой ассортимент. Уже в 1999 году появились первые парфюмы – "Armand Basi Hombre" и "Mujer". Они гармонично дополняли друг друга, выделяясь среди других благодаря оригинальному, бунтарскому оформлению.

Два года назад бренд праздновал свой юбилей, презентовав по этому поводу новую коллекцию.

Armand Basi: короткий гайд

У компании нет конкурентов, ее коллекции нельзя сравнивать или ассоциировать с классическими и сдержанными Chanel, Dior. Одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия Armand Basi созданы для современных людей, жителей больших городов, которые больше всего ценят свою личность, оригинальность.

У компании не так много коллекций и ароматов, но все они совершенны. признаны клиентами и проверены временем. Самой известной коллекцией стала "In Red" для женщин и "In Blue" для мужчин, несколько лет назад они завладели полками всех украинских ТЦ. Красный огонь символизирует страсть и огонь, синий – силу и мужественность, это ароматы мха, бергамота, жасмина, сложные, многокомпонентные, которые хочется исследовать.

Полный каталог оригинальной парфюмерии ищите на сайте https://makeup.com.ua/brand/22455/. Креативные, современные, вдохновленные идеями – такими являются парфюмы Armand Basi. Это нежные композиции с нотками малины, брутальные варианты с мускусом и кедром, главное найти свой букет.

Компанию уже давно возглавляют другие люди, но качество и модерновый дизайн остались неизменными. Поэтому любовь и доверие клиентов только увеличиваются со временем.

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