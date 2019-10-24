Apple откроет фирменный магазин в одном из самых населённых городов мира

Многие ведущие мировые компании имеют собственные магазины в Индии — это довольно неплохой прибыльный рынок. Недавно стало известно, что американская корпорация Apple тоже планирует открыть свой магазин в Индии. Подробнее расскажет популярный интернет-магазин "Цифра".

Магазин Apple в Мумбаи

Корпорация Эпл старается активно увеличивать продажи в Индии, несмотря на низкий уровень дохода населения. Некоторые Айфоны производятся в этой стране, но магазина американской корпорации там пока нет. Вскоре Apple планирует исправить ситуацию, и компания уже определилась с местом для Apple Store — торговый центр Maker Maxity в городе Мумбаи. Магазин будет расположен в трехэтажном здании площадью в 1900-2300 квадратных метров. Предполагаемая дата открытия — сентябрь следующего года.

Открыть Эпл Стор в Индии позволило смягчение законодательства, где предусмотрено, что такие объекты компаний из других стран имеют право открывать при условии, если 30% продукции производится в Индии. В конце августа эту норму отменили, на данный момент Эпл "загорелась" идеей перенести часть мощностей в Индию, а издание The Times of India сообщает, что "яблочная" корпорация даже инвестирует в страну 1 миллиард долларов.

Ассортимент продукции в магазинах Apple

Ожидается, что в магазине Эпл можно будет приобрести самую популярную технику Apple:

● iPhone,

● iPad,

● AirPods,

● MacBook Pro и Air,

● iMac и другую технику.

Также посетителям будет предложен выбор различных аксессуаров для гаджетов Эпл, можно будет купить обычные наушники Apple или беспроводной зарядный кейс для AirPods первого поколения. Напомним, что недавно компания представила AirPods 2 с беспроводным зарядным кейсом, который подходит и для первых Эирподсов. Второе поколение беспроводной гарнитуры оснащается новым чипом Н1, с ним автономность устройства выросла до 8 часов в разговорном режиме, ускорилось время синхронизации с источником музыки.

В фирменном магазине покупатели смогут оценить дизайн и возможности техники и купить понравившийся гаджет. iPhone 11, который вышел недавно, в Индии оказался таким же популярным, как и iPhone 6. Отмечается, что новинка произвела фурор и в день старта продаж — были огромные очереди. Аналитики отметили, что появление iPhone 11 напомнило выход iPhone 6 и 7 в 2014-2015 годах.

Вокруг Эпл Вотч пятой серии подобного ажиотажа не было, хотя часы получили ряд серьезных обновлений: постоянно активный экран Retina, функцию экстренного вызова, которая стала доступной для всех стран. Новинка представлена в корпусе из алюминия, керамики, титана и нержавеющей стали.

В Украине ознакомиться с характеристиками новинок Эпл и приобрести iPhone, Apple Watch или AirPods 2 можно на сайте интернет-магазина y.ua. Здесь широкий ассортимент продукции Apple и цены одни из самых выгодных в стране.