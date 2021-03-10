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среда, 10 марта 2021 12:09

Английский онлайн: как учить язык, если совсем нет времени

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Чтобы быстро продвигаться в изучении языка, его необходимо регулярно практиковать не только на уроках иностранного, но и самостоятельно. На онлайн курсах английского Р12 мы предлагаем насыщенную программу и современный подход к обучению, чтобы учить язык было интересно даже вне занятий. Сделать процесс изучения английского онлайн еще более эффективным поможет ваш смартфон с хорошим доступом к интернету.

Простые ежедневные привычки помогут вам быстрее продвигаться в онлайн обучении, даже если у вас загруженный график и мало время на самостоятельную практику языка. Здесь мы рассказывали как учить английский онлайн в экспресс-режиме, сегодня поделимся советами, как вы можете просто ввести английский в повседневную рутину.

Полезные привычки тех, кто учит английский онлайн

Даже если у вас всего 15-20 свободных минут в день, их можно провести с пользой для иностранного. Например, уделить это время на прослушивание аудиокниг и подкастов. Это отличный формат для тренировки Listening, тем более, что слушать их можно во время дороги на учебу или работу, перерыва, пробежки или перед сном. Простые подкасты для раскачки:

• Household Name;
• 6-Minute English от BBC;
• TED Podcasts;
• The Boring Talks;
• The Joe Rogan Experience.

  Сделайте практику английского онлайн своей привычкой — так вы сможете быстрее продвинуться в обучении, улучшить слабые стороны
Сделайте практику английского онлайн своей привычкой — так вы сможете быстрее продвинуться в обучении, улучшить слабые стороны

Чтобы улучшить восприятие иностранного на слух, пополнить словарный запас актуальной лексикой и сленгом, смотрите Youtube-ролики и развлекательные шоу. Например, TheEllenShow, Jimmy Kimmel Live и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon — отличный вариант для времяпрепровождения с пользой для иностранного языка. Выбирайте каналы, которые вам интересны: трэвел-блоги, кулинарные шоу, новости про гаджеты и другие — в англоязычном интернете множество роликов для людей с любым уровнем знания языка. Классический, но эффективный вариант — смотреть фильмы и сериалы на английском онлайн.

Если вам больше нравится читать, то уделяйте свободное время книгам, коротким постам или лонгридам на английском. Подберите для себя онлайн книгу с учетом вашего уровня языка, используйте адаптированные варианты. Настройте свою ленту новостей или социальных сетей таким образом, чтобы там периодически появлялся англоязычный контент. Так вы сможете пополнить словарный запас актуальной лексикой, запомнить правила грамматики и всегда оставаться в курсе последних событий.

Для активных пользователей социальных сетей не лишним будет использовать их с пользой для тренировки иностранного. Подпишитесь на интересных вам блогеров, читайте актуальные новости. Кроме того, многие языковые школы имеют страницы в популярных социальных сетях, где делятся лайфхаками, полезными подборками по лексике и грамматике, анонсами оффлайн и онлайн мероприятий. Разговорные онлайн ивенты — отличный вариант улучшить разговорную практику, избавиться от языкового барьера и пополнить словарный запас тематической лексикой.

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