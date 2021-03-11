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четверг, 11 марта 2021 13:21

Английский онлайн: есть ли у такого формата обучения недостатки?

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Среди современных людей особенно востребованными стали языковые курсы, которые позволяют изучать английский онлайн. С одной стороны это действительно очень удобно – можно оставаться дома и слушать преподавателя, параллельно уплетая ужин или завтрак. Но мало кто задумывается, что и у такого формата обучения новым языкам есть свои недостатки. К счастью, их можно легко исправить. Как это сделать, читайте в статье.

Трудности самоорганизации на занятиях по английскому онлайн

Когда вы приходите в языковую школу, вы автоматически настраиваетесь на занятие – даже еще до момента, когда преподаватель его начнет. Дома включиться в работу сложнее. В частности, студенты языковой школы Yappi Business yappi.com.ua называют самоорганизацию самой главной проблемой в изучении английского онлайн.

Чтобы преодолеть лень и эффективно изучать английский дома, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Составьте строгий график дня и обязательно включите в него время для занятия по английскому языку, а также время для выполнения домашних заданий.

Включайте силу воли. Пытайтесь осознанно относиться к своим желаниям и анализировать, почему хочется полежать на диване, а не выполнять домашние задания. Найдите мотивацию, которая поможет включаться в онлайн-занятие более активно.

Измените отношение к обучению. Многие из нас воспринимают занятия и домашки, как наказание. Постарайтесь сменить такое отношение, включая интерес. Пробуйте также изучать английский язык по фильмам и песням.

  Некоторые студенты испытывают трудности с самоорганизаций при обучении дома онлайн
Некоторые студенты испытывают трудности с самоорганизаций при обучении дома онлайн

Если перечисленных советов вам мало, как продуктивно учить английский онлайн дома вы также можете узнать при помощи статьи https://yappi.com.ua/posts/read/anglijskij-yazyk-onlajn-uchimsya-doma-produktivno. В ней вы также найдете подробности о подготовке и преимуществах такого формата получения новых знаний.

Нехватка времени на выполнение домашних заданий

В изучении английского языка домашние задания играют немаловажную роль. Они позволяют повторить знания, полученные от преподавателя, а также попрактиковаться в использовании новых слов. Но если вы активный человек, которые занимается бизнесом, вам может не хватать времени на домашку.

Как выйти из ситуации во время онлайн-обучения? Попробуйте разбить задания, которые нужно сделать после занятия, на несколько частей. Так вы гарантировано их сделаете, хоть и потратите несколько дней.

Неправильно выбранный языковой курс

Старайтесь подбирать для себя такой онлайн-курс, который будет полностью соответствовать вашим целям. Например, если нужен английский для бизнеса – выбирайте курсы в языковой школе Yappi Business. Это поможет вам не просто увеличить словарный запас, но и натренироваться в проведении переговоров, составлении деловой корреспонденции и даже презентаций.

Важно заранее обсудить с преподавателем, что вы хотите получить от языкового курса. Профессиональный специалист обязательно подкорректирует обучение под ваши запросы.

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