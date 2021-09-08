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среда, 08 сентября 2021 19:00

Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"

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  Основатель и руководитель Международной школы "Кайлас" Андрей Дуйко
Основатель и руководитель Международной школы "Кайлас" Андрей Дуйко

Случалось, что после обычного общения с человеком - вялость, дискомфорт, сонливость, ухудшение настроения? Со всеми же такое было? Мы списываем это на что угодно, но не задумываемся о том, что вполне не книжные, не киношные, а реальные вампиры, только энергетические, существуют. Регулярное общение с энергетическим вампиром приводит к заболеваниям: подскакивает артериальное давление, болит голова, может даже повыситься температура.

Вы замечали, как кто-то у вас на работе без видимой на то причины разжигает ссору, плетет интриги, а потом наслаждается вашей бессильной яростью?

Затем вам или еще кому-то рядом становится плохо: чувствуется истощение, опустошение, нет сил работать. Зато скандалисту хорошо! Ему прибыло энергии и силы! Чаще всего люди, которые отбирают энергию у других, даже не подозревают об этом.

Хуже всего, когда энергетическим вампиром оказывается близкий вам человек – муж, жена, брат, сестра или даже родные дети. Тогда надо как-то научиться защищаться.

Основатель и руководитель Международной школы "Кайлас" Андрей Дуйко считает, что лучшее средство для защиты от таких людей - внутреннее спокойствие и отсутствие эмоциональной реакции.

– Вампиру тогда становится хорошо, когда мы эмоционально реагируем на его провокацию – обижаемся, оправдываемся – потому что тогда уходит наша энергия к нему. Поэтому лучшая защита – не вступать в дискуссию с зачинщиком конфликта. А если уж разгорелась перепалка, то нужно "надеть" на себя стеклянный колпак, мысленно, и спокойно наблюдать за ним: как забавно двигаются его губы, розовеют щеки, как он шмыгает носом или размахивает руками. Посмейтесь над ним внутренне, представьте, какой он забавный в гневе. Хорошо бы изображать при этом легкую добрую улыбку. И соглашаться со всеми мыслями, которые выражает человек, жаждущий конфликта. Тогда вот этого "пинг-понга", где и рождается процесс поглощения вашей энергии, не случится. А если все же вам не совсем уютно от его болтовни, тогда постарайтесь не смотреть в глаза вампиру, представьте, будто что-то ищете в каких то бумагах или в сумке. Потому что через зрительный контакт происходит выкачка энергии. Еще можно использовать защитные приемы – скрестить руки на груди, скрестить ноги или свернуть фигу в кармане – сделать то, что удобнее в конкретной ситуации.

Иногда к вам обращаются с такой просьбой, которая вам не под силу, тогда следует вежливо отказать, сказать "нет" после первой же просьбы. Это тоже вампиризм.

Каждый взрослый человек должен уметь защищать частную территорию своих прав, чтобы не нарушить внутреннюю гармонию. Следует отличать хороших людей от плохих, защищаться от возможного дискомфорта, и тогда мы сами сможем сделать себя счастливыми.

Ну а если вы все же "поражены" энергетическим вампиром, прийти в себя вам помогут любые методики, работающие с чакрами, упражнения йоги. Хорошо попить чай с медом, погулять на природе – у реки или в парке, принять контрастный душ.

С чужими людьми понятно, но как быть, если вампирит собственный ребенок?

Вампиризм – это потребность в дополнительной энергии. У детей гибкая психика. Они получают энергию от окружающего мира, очень эффективными способами пополнения энергии является посещение различных секций и кружков, занятия творчеством. Ребенок там получит энергии столько, что уже дома ему не будет необходимости вампирить маму или папу. Психологи едины во мнении, что лень, безделье провоцируют ребенка на шалости и отбор энергии у родителей.

А что делать, когда энергетическим вампиром является супруг?

Собственно, то же самое, что и с чужими людьми. Не поддаваться на разжигание конфликта – на крики отвечать спокойным тоном, шепотом или вообще молчанием, со всеми обвинениями соглашаться: "Да, я дура (дурак). Скоро исправлюсь". А можно собраться и уйти из дома – мол, надо сходить в магазин. Главное - убрать любую почву для конфликта.

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08
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