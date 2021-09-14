Александр Слобоженко поделился прогнозом о развитии рынка рекламы из-за запрета на сбор IDFA

Эксперт Александр Слобоженко: "Рынок рекламы в социальных сетях претерпит существенное изменение из-за запрета на сбор IDFA". Фото: Адвокатская газета

После выхода обновления iOS 14.5, в котором компания Apple изменила настройки конфиденциальности и позволила пользователем устройств запретить или ограничить сбор данных о них, который осуществляется посредством рекламного идентификатора (The Identifier for Advertisers) IDFA, существенно изменится рынок интернет-рекламы, в частности в Facebook, Instagram и других социальных сетях.

Такое мнение высказал эксперт, основатель и руководитель арбитражной команды Traffic Devils Александр Слобоженко.

"Теперь рекламные сети, а от них — рекламодатели, будут получать только агрегированные данные для подсчета количества установок и их принадлежности к рекламным кампаниям у пользователей с устройствами на iOS. Однако, эти инструменты не решают всех задач рекламодателей и разработчиков, поскольку дают данные только в агрегированном виде и не рассказывают детально о пользователях, поэтому анализировать рекламные кампании и их эффективность станет сложнее. Например, они не позволяют создавать похожие друг на друга группы пользователей и использовать ретаргетинг, если разработчик явно не передал данные пользователя в рекламную сеть", - отмечает Александр Слобоженко.

Эксперт напомнил, что согласно данным аналитической компании Flurry, подавляющее большинство юзеров, обновивших свою ОС до новой версии, решили заблокировать функции, позволяющие разного рода приложениям отслеживать их активность. Согласно результатам исследования 88% пользователей (выборка — 5,3 млн человек) со всего мира отключили функции слежки. И только 12% не стали ничего менять. Среди американских пользователей только 4% разрешили сторонним программам следить за своей активностью. В данном случае выборка составила 2,5 млн человек.

По словам Слобоженко, даже с альтернативным вариантом от Apple, который называется "SKAdNetwork", трекинг данных будет не так эффективен, как ранее, т.к. он передаёт только сводные данные о пользователях. В SKAdNetwork Apple будет разрешать передачу всего пяти параметров, которые не содержат персональную информацию.

Кроме того, пользователи iOS 14, которые не дали согласие на передачу данных, будут видеть не персонализированную рекламу. Это может повлиять на малый бизнес, т.к он будет охватывать не целевую аудиторию.

Эксперт также отмечает, что пользователи, отказавшиеся передавать IDFA, не станут видеть меньше рекламы, т.к. в их лентах просто появится больше рекламодателей, использующих медийную рекламу.