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четверг, 16 декабря 2021 13:25

Абсолютный синхрон: почему стоит выбирать технику от одного производителя

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Мир давно разделился на тех, кто выбирает технику Apple и тех, кто довольствуется другими производителями. "Яблочная" корпорация делает все, чтобы усилить раскол. Закрытая экосистема, отдельные приложения и своя операционная система – все сделано для того, чтобы человек с Айфон 13 выбрал и компьютер этого бренда. Но взамен поклонники Эппл внутри системы получают максимум бонусов.

Что дает синхронизация техники?

Синхронизация Apple – один из самых популярных запросов в поисковых системах. Это означает, что вы получаете доступ к своему контенту с любого устройства. Посмотреть фото с телефона вы можете с планшета, компьютера, можете синхронизировать телефон и ноутбук и отвечать на сообщения в мессенджере с макбука, не отвлекаясь на постоянную разблокировку айфона.

Сегодня синхронизировать свои устройства можно всего за две минуты. Девайс, с которого вы берете контент, выступает накопителем.

Вы можете отправиться на прогулку, взяв с собой лишь Apple Watch 7. Он будет принимать ваши звонки и позволит ответить на срочные сообщения, напомнит о срочном деле в календаре, который вы заполняете на своем ноутбуке.

За счет синхронизации вы можете более эффективно использовать возможности техники. Так, вы можете снять качественные фото на смартфон, открыть их на большом экране, iMac M1 или Macbook M1, просмотреть и отобрать лучшие, выполнить редактирование в профессиональных редакторах, а затем с помощью планшета запостить в сториз в соцсетях.

Чем больше девайсов – тем удобнее

Узкоспециальные девайсы позволяют работать с максимальным комфортом, получать больший результат и использовать возможности техники на все 100%. И если раньше был недостаток, что нужных файлов у вас не будет при себе, то с расширенной синхронизацией такой проблемы не существует. Вы можете брать на пробежку умные часы, в кафе планшет, в офисе работать на моноблоке, а вечером доделать мелочи на домашнем ноутбуке. И это удобно!

Купить любой из гаджетов выгодно поможет официальный интернет-магазин Apple в Украине.

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Дата
16
декабря

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