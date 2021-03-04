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четверг, 04 марта 2021 12:27

8 современных подарков к празднику весны

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8 современных подарков к празднику весны
Чего хочет женщина и где все это искать, знает Foxtrot.ua.

Современность требует осознанных расходов, а уровень комфорта всегда хочется повышать. Если совместить все эти условия и потребности, можно с легкостью составить вишлист подарков, которым обрадуется современная женщина.

Беспроводные наушники. Женщинам важно иметь современные, трендовые вещи. Если дарить гарнитуру, то только беспроводную. К примеру, REALME Buds Air Neo White – отличный вариант, с которым она будет выглядеть стильно и женственно.

Смартфон. Хотите не только порадовать вторую половинку, но и удивить – тогда присмотритесь к линейке APPLE iPhone. Кроме фирменных характеристик, такой смартфон станет верным спутником по жизни, а еще позволит эффективно работать онлайн и эффектно "зумится" с коллегами и друзьями. Подарить счастье так легко, когда еще и выгода на выбранные модели достигают 3 тыс. грн.

Смарт-часы. Если у нее нет такого гаджета, она однозначно его хочет. Смарт-часы APPLE Watch SE 44 GPS Gold Sp/B соединили в себе яркий современный стиль и высокую функциональность. С таким гаджетом можно и за спортивной формой следить, и за состоянием здоровья, всегда быть в курсе всех событий и на связи.

Ручной массажер для тела BEURER MG 21 позволяет сделать приятный расслабляющий вибромассаж с инфракрасным прогревом в домашних условиях. Этот прибор поможет восстановиться после тяжелого рабочего дня и устраивать SPA-процедуры, не выходя из комнаты.

Робот-пылесос. Эти круглые самостоятельные помощники спасли от скандалов не одну семейную пару, ведь такой девайс экономит своим хозяевам время и силы. Рекомендуем модель XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop 1С.

Гриль TEFAL OptiGrill Elite GC750D30 – современный гаджет, который сможет помочь ей правильно питаться. Ведь гриль позволяет готовить без применения масла, при этом сохраняя максимум полезных и вкусовых свойств пищи. А если подарите его своей матери, когда будете приходить к ней в гости, всегда найдётся что-то вкусное.

Электрическая зубная щетка PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 4500 – новый уровень ухода за собой, удобный и эффективный способ создать себе голливудскую улыбку. Такая зубная щетка поможет чистить зубы правильно благодаря специальным режимам и таймера.

Подарочная карта "Фокстрот". Лучший подарок для самостоятельных и требовательных женщин – карточка с суммой денег, которые можно потратить по своему усмотрению. Поэтому для таких леди идеальный вариант сюрприза: подарочная карта "Фокстрот". Сумму можно установить самостоятельно, и потом останется только вручить красиво оформленную карточку. Удобный и беспроигрышный вариант в качестве подарка к празднику.

Обновляйтесь, весна способствует этому!

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04
марта

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