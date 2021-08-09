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6 советов как выбрать кухонный уголок

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На кухне хозяйка проводит время за приготовлением вкусных блюд, а семья собирается за обеденным столом, чтобы насладиться приятным общением. Уютная обстановка на кухне — это залог комфортного провождения времени в кругу близких нам людей. Немаловажную роль в этом вопросе играет обустройство обеденной зоны, а именно выбор мест для сиденья. Существует удобный предмет мебели — мягкий кухонный уголок. При своих компактных размерах, по уровню комфорта он не уступает дивану. Что стоит учитывать, чтобы выбрать подходящий вариант?

  Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер
Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер

Купить кухонный уголок — как не ошибиться с выбором

Некоторые не решаются покупать кухонный уголок из-за его кажущейся громоздкости. Создается впечатление, что он занимает много места на кухне, и для свободного передвижения не остается пространства. Но оказывается, если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер, и станет стильным и функциональным предметом мебели. Выбирая подходящую модель, обратите внимание на следующие особенности:

• наличие ниш для хранения — удобная функция кухонных уголков. Благодаря этому можно сэкономить средства на покупке дополнительных шкафчиков, и не загромождать комнату большим количеством мебели;

• форма — производители выпускают Г- или П-образные модели, а также компактные диванчики для кухни. Уголок в форме буквы Г может быть в лево- или правостороннем исполнении. Диван размещают вдоль стены. А уютные П-образные уголки подойдут для просторной кухни или столовой;

• мобильность — некоторые изделия имеют модульную конструкцию. Такую мебель удобно переставлять по необходимости;

• с раскладным механизмом — кухонный уголок со спальным местом выручит в том случае, если нет другого спального места для гостей;

• прочный наполнитель — самым оптимальным вариантом считается пенополиуретан. Он хорошо держит форму и имеет продолжительным срок службы;

• практичная обшивка — так как на кухне готовится еда, всегда остается вероятность, что на сиденье капнет сок от ягод или фруктов, прольется кофе или вино. Для простоты в уходе, выбирайте ткани с неглубоким ворсом, кожзам или натуральную кожу.

  Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер
Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер

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  Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер
Если учесть несколько нюансов, кухонный уголок удачно впишется в интерьер
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