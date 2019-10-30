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среда, 30 октября 2019 09:14

50 тысяч гривен для вкладчиков украинских банков: розыгрыш от "Минфина"

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Финансовый портал Minfin.com.ua анонсировал акцию "Розыгрыш от топ-банков", которая проводится среди украинских вкладчиков.

Победители акции (а их будет 13) смогут получить до 25 тысяч гривен. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и оформить депозит в банке.

  Портал Minfin.com.ua анонсировал акцию "Розыгрыш от топ-банков"
Портал Minfin.com.ua анонсировал акцию "Розыгрыш от топ-банков"

Условия

Для участия в розыгрыше необходимо следовать правилам:

1. выбрать депозит в одном из шести банков-партнеров. Это UKRSIBBANK, ПУМБ, Кредит Днепр, Банк Сич, Идея Банк, Агропросперис;
2. оставить заявку на сайте minfin.com.ua. Старт подачи заявок – 15 октября, конец – 15 декабря 2019 года;
3. открыть депозит в течение тридцати дней после подачи заявки. При этом на депозит нужно положить минимум 15 000 грн или 600 долларов/ евро. Разместить вклад необходимо минимум на 3 месяца;
4. подтвердить, что вы открыли депозит через специальную форму на сайте.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел random.org. Имена счастливчиков опубликуют на странице розыгрыша до 4 января 2020 года.

Главный приз

Розыгрыш призового фонда размером 50 000 гривен пройдет с 15 по 31 декабря 2019 года. Его разделят тринадцать участников:

● победитель розыгрыша получит 25 000 гривен;
● еще два участника выиграют по 5 000 гривен;
● еще десять участников получат приз размером 1500 гривен.

Об организаторе

Портал "Минфин" – это источник информации о финансах и инвестициях, работает с 2008 года.

Сайт помогает следить за актуальными курсами валют, сравнивать и размещать депозиты, получать подробную информацию о банках и других финансовых организациях, а также размещать отзывы и решать возникшие проблемы с официальными представителями.

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Дата
30
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