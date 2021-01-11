4 общепринятых мифов об английском языке и его изучении

Мифы об изучении английского языка отдаляют от реального положения вещей человека, который хочет его выучить. А ведь для многих программа для изучения английского языка становится не просто преимуществом и прихотью, а необходимостью. Занявшись изучением иностранного языка, человек нередко сталкивается с ошибочными утверждениями, которые могут стать преградой на пути к желаемой цели.

Миф №1 – английский язык дается не всем

При появлении первых трудностей, человек начинает думать об отсутствии у него способностей, что только подкрепляют услышанные от "доброжелателей" мифы об изучении английского языка. Не существует людей, не способных освоить чужой язык при грамотном подходе. И никогда не поздно учить английский. Имея желание и стремление, конкретную мотивацию и правильный настрой, готовность умственно трудиться, можно эффективно учить английский в любом возрасте, независимо от склада ума. Главное, правильно подобрать программу изучения английского языка, найти хорошего преподавателя, упорно заниматься, и понимать, что отсутствие склонности к обучению – всего лишь миф.

Миф №2 – английский язык легко можно освоить самостоятельно

Существует масса рекламируемых технических средств по самостоятельному изучению английского языка. Всевозможные тематические приложения и сайты способны разнообразить процесс обучения, сделать его интересным и даже расширить словарный запас. Но чтобы программа изучения английского языка работала, требуется помощь преподавателя. Улучшить навыки общения, подобрать материал, адекватный конкретным знаниям и индивидуальным особенностям, поможет школа английского языка "English Prime". Обучающие сервисы и аудиокурсы – это лишь дополнительный инструмент для систематического изучения английского языка с компетентным педагогом.

Миф №3 – выучить иностранный язык можно только занимаясь с его носителем

Общение с носителями английского языка станет хорошей практикой на завершающих стадиях обучения. Первые этапы желательно преодолевать вместе с русскоязычным преподавателем, который сможет объяснить доступно все нюансы, создаст комфортную психологическую обстановку. Даже проживая в языковой среде, без систематического изучения английского по определенной программе, невозможно в совершенстве им овладеть.

Миф №4 – важнее выучить грамматику

Заблуждение думать, что главное в знаниях – это освоить английскую грамматику, существующие правила. Без разговорной практики невозможно запомнить грамматические особенности, не запутаться в тонкостях теории. Важен баланс развития умственной речи и грамматики, чтобы зазубренные упражнения помогли употреблять слова в правильном контексте.