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четверг, 28 января 2021 13:11

3 совета, как можно экономно охладить помещение

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После зимних холодов мы с нетерпением ждем прихода тепла, нередко забывая, что в летнем сезоне есть свои недостатки, которые могут существенно снизить качество жизни. Жара способна проникать в городские квартиры многоэтажных домов и загородные дома. Существенно улучшить обстановку помещения, охладить дом до приемлемой температуры способен кондиционер, эксплуатация которого имеет не только свои плюсы, но и несколько минусов. Прежде всего, это большое потребление электроэнергии. Но и тут есть свои секреты, как можно сократить затраты даже при наличии постоянно работающего кондиционера, о чем и пойдет речь ниже.

  Охладить дом до приемлемой температуры способен кондиционер
Охладить дом до приемлемой температуры способен кондиционер

1 – Установка потолочных вентиляторов

Экономно воспроизвести эффект прохлады поможет такое незатейливое механическое устройство, как потолочный вентилятор. Конструкция крепится на потолке, создавая естественные воздушные потоки, охлаждающие дом, действуя по принципу веера. Современные устройства оснащены регулятором, чтобы можно было самостоятельно менять направление потоков. Для большей продуктивности, при особо сильной жаре летом, окна закрываются специальной пленкой, плотными шторами или жалюзи. Кстати этот совет эффективен и если есть кондиционер в доме, который необходимо периодически отключать или производить чистку.

2 – Не забывайте вовремя выполнять техническое обслуживание кондиционера

Как всякая техника, кондиционер любого класса энергоэффективности нуждается в регулярном обслуживании, которое проводится с целью очистки его фильтров. Польза от обслуживания кондиционера (что должно проходить хотя бы раз в год), затрагивает сразу несколько аспектов:

● Забота о здоровье.
● Профилактика не даст устройству преждевременно выйти из строя.
● Снижается нагрузка на внутренний блок напольных, кассетных и настенных кондиционеров.
● При установке приемлемой мощности прибор потребляет меньше электроэнергии.

3 – Применение альтернативных систем для охлаждения помещения

Наиболее распространенной системой, способной эффективно охладить дом и обеспечить комфортный микроклимат, считается тепловой насос, который может выполнять функцию не только источника тепла, но и холода. Система поверхностного охлаждения, где в качестве теплоносителя используется вода, подключается к радиатору, который проводится к колодцу. Небольшая переделка отопительной системы на батареях позволяет переключать устройство для нагревания помещения зимой, и охлаждения летом, а также в разы снизить затраты на электроэнергию.

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