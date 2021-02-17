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среда, 17 февраля 2021 11:32

3 беспроигрышные идеи для романтического свидания в Киеве

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  Рестораны в ТРЦ "Гулливер"
Рестораны в ТРЦ "Гулливер"

Хотите произвести неизгладимое впечатление на первом свидании? Есть желание устроить праздник к особой дате? А может вы планируете разбавить супружескую жизнь романтическим сюрпризом? Мы подобрали список вариантов, которые гарантированно понравятся вашей второй половинке!

Как провести романтический вечер вдвоем?

Конечно же, можно приготовить ужин самостоятельно, открыть бутылку хорошего вина и включить трогательный фильм. Однако больше всего запоминаются и поражают свидания вне дома. Поэтому не стоит сидеть в четырех стенах!

1. Катание на роликах/коньках/велосипеде/ санях выбирайте по сезону и собственным предпочтениям. Такой досуг гарантированно дарит заряд положительных эмоций и общие воспоминания, скрепляющие ваши отношения. Также это шанс получить новый опыт, полезные навыки и просто провести много времени на свежем воздухе, а затем посетить уютное кафе в Киеве.

2. Ужин в ресторане с видом на центр города и изысканными блюдами. Только представьте, как романтично выглядит закат солнца или ночные огоньки большого города через панорамные окна! Чтобы увидеть это своими глазами, достаточно посетить рестораны в ТРЦ "Гулливер". Непринужденная атмосфера, вкусная еда и первоклассный сервис станут доказательством вашего внимания к предпочтениям любимого человека. На официальном сайте по адресу https://gullivercenter.com/trc-restaurants-bary можно увидеть описание каждого кафе в ТРЦ Gulliver и выбрать лучший вариант.

3. Незабываемое приключение (прогулка на яхте, катере, воздушном шаре, небольшом самолете), которое подарит немного экстрима. Доказано, что сильные эмоции сближают людей, поэтому воплощайте в жизнь маленькие "безумства". Этот опыт не только поразит вашу вторую половинку, но и станет грандиозной неожиданностью.

Добавляйте в список собственные мечты и представления о романтических жестах, делайте любимым приятные сюрпризы!

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