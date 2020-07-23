100% беспроводная автономная камера видеонаблюдения Argus 2 от Reolink

Компания Reolink специализируется на производстве IP-видеокамер, систем видеонаблюдения (в том числе на автономных), видеорегистраторов. Бренд успешно зарекомендовал себя на рынке с момента основания в 2009 году. Специалисты, а также многие пользователи отмечают линейку беспроводных автономных камер.

Беспроводные камеры Reolink имеют простые настройки функционала, стильный дизайн и удобные в использовании

Преимущества аккумуляторных камер Реолинк

Беспроводные камеры Reolink отличаются простотой настройки функционала, стильным дизайном, удобством использования. Линейка отлично подходит для домашнего видеонаблюдения и малого бизнеса. Преимущества аккумуляторных камер от бренда Reolink:

• 100% отсутствие проводов;

• стильный дизайн моделей;

• время работы без подзарядки от 2 до 6 месяцев;

• возможность заряжать устройство от солнечной панели;

• защита от влаги, пыли, солнца;

• поддержка Google Assistant;

• сопряженность с фирменным приложением Reolink.

Обзор камеры Reolink Argus 2

Модель Argus 2 от бренда Reolink является 100% автономной, благодаря отсутствию кабеля питания и подключению по сети Wi-Fi. Камера лучшим образом подходит для домашнего использования, ее можно поставить на пол, полку, повесить у входной двери или с обзором на задний двор. С ее помощью легко присматривать за домашними животными, детьми, пожилыми людьми. Камера подходит для внутреннего и наружного использования благодаря атмосферостойкому корпусу.

Беспроводные камеры Reolink имеют простые настройки функционала, стильный дизайн и удобные в использовании

Полностью автономной модель Argus 2 делает подключение к солнечной панели Reolink. Таким образом гарантирована постоянная работа без перебоев в любое время суток. Камера выдает детализированное изображение 1080р Full HD. Благодаря двухмегапиксельному CMOS Sensor и технологии Starlight даже при слабом освещении на видео будет видно даже самые мелкие детали.

Камера Reolink Argus 2 имеет чувствительных ИК-датчик и широкий угол обзора 130°. При обнаружении движения, владелец получит мгновенное сообщение, также автоматически сработает сирена. Встроенный динамик и микрофон позволяет вести двусторонний разговор.

Беспроводные камеры Reolink имеют простые настройки функционала, стильный дизайн и удобные в использовании

Работа с мобильным приложением Reolink

Бесплатное приложение для мобильных устройств Reolink сопрягается со всеми IP-камерами. Благодаря приложению вы можете дистанционно просматривать трансляции с камер, по сети Wi-Fi или 3G/4G LTE.

Беспроводные камеры Reolink имеют простые настройки функционала, стильный дизайн и удобные в использовании

Reolink Client поддерживает многоканальность, то есть пользователь может смотреть до 16 трансляций одновременно. С помощью функционала приложения также легко управлять камерой: наклонять, поворачивать, приближать/удалять картинку. У пользователя есть доступ к записям.

Выводы

Если вы хотите приобрести надежную камеру, которая обеспечит безопасность вашего имущества, членов семьи, то остановите свой выбор на модели Reolink Argus 2. У нее богатый функционал, стильный дизайн. Владелец может в любом месте и в любое время управлять камерой, просматривать записи.