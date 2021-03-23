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вторник, 23 марта 2021 18:11

10 популярных мифов об ортопедических матрасах

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Тема выбора ортопедических матрасов окружена многими мифами. Некоторые из них придумывают не слишком добросовестные производители, пытаясь привлечь внимание покупателей. Другие рождаются "в народе", среди людей, которые не спешат окунуться в тему. Но, если вас интересуют именно факты, мы готовы поделиться с вами полезной информацией!

 

Главные мифы о ортопедические матрасы

1. "Матрас должен быть жестким"

Не обязательно! Для маленьких детей и людей, страдающих определенными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, действительно могут быть рекомендованы модели с жесткостью выше средней. Но это не значит, что стоит терпеть неудобство, если лично вам не подходит такая модель. К тому же жесткость - относительная величина, ведь чем выше вес человека, тем более мягкой будет казаться ей поверхность.

2. "Подобные матрасы нужны только людям с заболеваниями опорно-двигательной системы"

Первые такие изделия действительно разрабатывались для людей, имеющих проблемы со спиной, но сегодня такое утверждение не актуально. Главное назначение ортопедических моделей - поддержка позвоночника и суставов в естественном положении. Это уменьшает боль, способствует нормальному кровообращению, предупреждает онемение мягких тканей, помогает быстро заснуть и чувствовать себя бодрым утром. По ссылке https://veneto.ua/matrasy вы можете купить ортопедические матрасы от "Венето". Компания с 1993 года заботится о здоровом сне своих клиентов, а ее продукция рекомендована Ассоциацией ортопедов-травматологов Украины.

3. "Купить жесткий матрас выгодно, ведь он будет служить дольше"

Изделия повышенной упругости действительно меньше прогибаются под весом тела, поэтому материалы изнашиваются дольше. Но здесь следует определить для себя: хотите ли вы чувствовать себя комфортно в собственной постели или каждый день испытывать дискомфорт ради того, чтобы заменить матрас на несколько месяцев позже. К тому же моделей с неограниченным сроком использования все равно не существует.

 

4. "Пружин должно быть как можно больше"

Независимые блоки действительно отвечают за надежную поддержку тела, однако их количество не обязательно должно быть максимальным. Оптимальная плотность пружин рассчитывается на производстве и помогает определить рекомендуемую нагрузку (вес потенциального покупателя). Рекомендуемое количество независимых пружин составляет 700-2000 единиц на одно спальное место размером 1м2x2м2. Выбирать модели с максимально плотным заполнением есть смысл людям с весом более 90-100 кг. Более того, современные исследования показывают, что при толщине верхнего материала более 4 см дальнейшее увеличение количества пружин не имеет смысла.

5. "Матрас должен быть сделан только из натуральных материалов"

Большинство людей привыкли считать синтетическое сырье чем-то недолговечным и бесполезным. Однако вы можете быть уверены - известные производители выбирают только безопасные материалы, которые имеют гипоаллергенные свойства и сохраняют свои физические показатели на протяжении многих лет. Такого нельзя сказать о ряде разновидностей натурального сырья. Если вы сомневаетесь в качестве синтетических материалов, требуйте от производителя соответствующий сертификат.

6. "Независимых пружин не существует"

Адепты этой теории опираются на тот факт, что верхний слой изделия - сплошной слой мягкого материала. Получается, опосредованно пружины все же связаны между собой. Однако фактически такое взаимодействие не существенно. Чтобы компенсировать его, производители используют много податливых наполнителей, вроде пены "мемори фоам". Проверить это легко, сравнив ощущения от сна на матрасе с системой "Боннель" и ортопедическом изделии.

7. "Стоит покупать только модели с пожизненной гарантией"

Ряд производителей позиционирует свою продукцию как "пожизненную", завышая цену на нее. Правда в том, что это всего лишь рекламный трюк, ведь гарантия не может быть больше, чем расчетный срок эксплуатации изделия. Он обычно составляет до 20 лет. Поэтому переплачивать за рекламу не стоит.

8. "Натуральные наполнители для матрасов - оптимальная среда для пылевых клещей"

Чтобы разобраться с этим вопросом, достаточно вспомнить, что эти микроскопические паразиты питаются не материалами матраса, а мелкими частицами человеческой кожи, которые остаются на постельном белье. Размножаться им помогают повышенная влажность и тепло. Чтобы предотвратить это, производители во многих моделях обустраивают вентиляцию.

9. "Чтобы протестировать матрас, достаточно полежать на нем в магазине"

 

10. "Ортопедический матрас обязательно дорогой"

Это главный предрассудок, который мешает множеству людей сделать свой сон действительно комфортным. В каталоге "Венето" вы найдете модели в разных ценовых категориях и можете выбрать оптимальный для себя по бюджету и характеристикам вариант.

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