Сезон отпусков - эпидемия краж: как перехитрить воров

Лето - сезон наживы для квартирных воров. Поэтому защищать свой дом нужно разными методами. И чем больше их, тем лучше. Фото: cheline.com.ua

Лето - сезон наживы для квартирных воров. По статистике, летом количество квартирных краж возрастает на 10-15%.

Перед кражей происходит этап, на котором преступники определяют конкретную квартиру, наличие жителей, их отсутствие в определенные часы. Для этого преступники используют домофон, стационарный телефон и приходят в квартиры, выдавая себя за торговых агентов или религиозных представителей.

Gazeta.ua рассказывает, как уберечь свое жилье от воров.

Не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" - под ковриком, на коробке двери и других подобных местах. В случае потери хотя бы одного из ключей срочно меняйте замок или цилиндровый механизм. Не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящиеся у вас. Помните, что чаще всего преступники проверяют наличие денег в шкафах под постельным бельем, сервантах, книгах, одежде, вазах, в бытовых приборах на кухне. Если вы находитесь дома одни, не допускайте в квартиру незнакомых лиц, особенно в ночное время. Предупредите об этом детей. Уходя из квартиры, закрывайте входную дверь на все замки, которые установлены на двери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности"

Методы защиты от воров

Наиболее действенный способ - это подружиться с соседями, говорит председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов, основатель детективного агентства "Бюро Рысь" Руслан Болгов.

"Соседи - это самая действенная, а самое главное - бесплатная сигнализация. Увидев что-то неладное - они всегда могут вызвать полицию. Еще один лайфхак - купить наклейку на двери "Объект под охраной". Стоит копейки. Но случайному грабителю вряд ли захочется лезть в квартиру, в которой за несколько секунд сработает сигнализация. Еще один дешевый лайфхак - поселить на время отъезда в квартире кого-то родственников. Если таковых нет - смотрите пункт первый - подружиться с соседями", - советует детектив.

Среди недорогих средств защиты - бутафорская камера или таймеры на радио и свет, чтобы создать эффект присутствия.

"Можно установить бутафорскую камеру видеонаблюдения. Хотя сейчас не так дорого обойдется и настоящая. Воры вряд ли будут светить лицами перед камерами и наверняка обойдут вашу квартиру. Спасут также хорошие двери и надежные замки, лучше, когда их минимум три. Это может быть также скрытый магнитный замок. Поможет и эффект присутствия, как в фильме "Один дома". Когда в определенное время включается радио или свет. Можно еще сымитировать ремонт, залепив окна газетами. Но тогда есть вероятность, что могут соблазниться на какой-то инструмент и полезть в квартиру", - добавляет Болгов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто в опасности: где и когда могут угнать машину

Советует также возвращаясь домой, закрывать за собой дверь на замок. И не вытаскивать ключи с замка, потому что пока вы будете на кухне или в душе, кто-то может спокойно зайти и забрать вашу сумочку. Зашторивать окна, так как воры заглядывают в них очень часто, высматривая, чем поживиться. Не впускать в квартиру работников различных служб, пока не проверите их личность, позвонив в офис службы. Если хотите похвастаться красивыми фото из отпуска в соцсетях, то лучше сделайте это после приезда домой.

Кражи из домов

Дома на отсутствие нужно консервировать. Чтобы во дворе не оставалось абсолютно ничего, чем можно поживиться, говорит детектив.

"Это садовый инвентарь или любые инструменты. Такое выносят в первую очередь. Также должны быть надежные двери и замки на всех зданиях. А забор - высокий и закрытый, чтобы через него ничего нельзя было увидеть. И опять же - дружба с соседями", - говорит Руслан Болгов.

Подытоживает, что защищать свой дом нужно разными методами. И чем больше их, тем лучше.

За 10 минут профессиональный вор находит тайники, которые есть в доме. Где они могут быть, воры давно в курсе. Идеальным вариантом спрятать ценности есть вмурованный в стену сейф. Не знаешь кода - не откроешь. Не вырвешь, чтобы забрать с собой. Очень хороший вариант - место под полом или плиткой. Гарантировано, квартирник не полезет с проверкой туда, где напряжение. Поэтому можно сделать муляж выключателя света и спрятать ценное туда.