Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

650 дней назад президент Владимир Зеленский заявил о постройке нового города.

"Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить - это совершенно новый украинский город. С нуля", - говорил на встрече Ялтинской европейской стратегии 16 сентября 2019 года.

Тогда же анонсировал еще ряд проектов. Среди которых - Центр кинопроизводства в Киеве, масштабный парк развлечений для гостей с восточной и центральной Европы, новые горнолыжные курорты. Приглашал инвестировать. Об этом говорил на четвертый месяц своей каденции.

"Газета по-українськи" в июне обращалась с запросом в Офис президента, на какой стадии выполнения находятся упомянутые проекты.

В ОП ответили, что "отсутствует задокументированная информация по затронутым вопросам".

"Вместе с тем информируем, что вопросы развития отечественного кинопроизводства обсуждался на совещании президента Украины с представителями отечественной киноиндустрии 28 мая 2021 года", - добавили.

Gazeta.ua напоминает, о каких еще проектах говорил президент Зеленский.

Перенос Офиса президента

"Ощущение, что это все будет. Концепция хорошая, мне очень нравится. А это здание станет историческим музеем", - сказал Зеленский, смотря на проект. Видеоролик опубликовали 20 июня 2019-го.

В кабинете на ул. Банковой президент разговаривает с архитектором. Смотрит проект нового офиса в Украинском доме на Крещатике.

Офис хотели разместить на трех этажах. Стены сделать прозрачными. Перед зданием поставить фонтаны. Кабинет Зеленский хотел с видом на Европейскую площадь.

Идею так и не реализовали.

5 стадионов в каждой области

5 стадионов в каждой области

"У нас появятся 5 школ, 5 садиков, 5 стадионов в каждой области", - заявлял президент в июне два года назад. Тогда в Хмельницкой области проверял программу "Большая стройка".

15 аэропортов

Президент Зеленский объявлял о строительстве аэропортов в ряде городов.

"Мы хотим, чтобы в ближайшие два года был нормальный международный аэропорт", - говорил о аэродроме в Черкассах в позапрошлом году. В сентябре 2020-го обещал реконструировать аэропорт в Сумах, отремонтировать аэропорт Полтавы, построить аэропорт в Виннице, новый аэропорт в Закарпатской области.

"В целом за последующие годы нашей каденции, которая у нас есть, не просто цель, а план построить около 15 аэропортов", - заявлял.

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Президентский университет

"Это - учреждение высшего образования, который будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов", - сказал Зеленский форуме 31 мая. Заявил о создании Президентского университета.

Автор: president.gov.ua Зеленский показывает проект университета

В университет будут отбирать лучших выпускников. Планируют набрать до 600. Будут учить бесплатно. Затем они будут занимать государственные должности.

Сооружение вуза по словам министра образования Сергея Шкарлета обойдется в 7,2 млрд грн. Обещают сделать за три года. Учебное заведение планируют построить на 16 га территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве.

Посадить миллиард деревьев

"В ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", - заявил Зеленский на очередном форуме 7 июня. Объявил проект "Зеленая страна".

Назвал цель - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Чтобы достичь того, о чем заявил Зеленский, надо ежедневно высаживать более 913 тысяч 242 дерева. Несмотря на времена года, когда высаживать целесообразно, посчитала "Радіо Свобода"

Или более 10 деревьев каждую секунду круглосуточно - днем и ночью.

Для высадки одного миллиарда деревьев нужно два миллиарда гривен, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Десятки тысяч парков и спортивных площадок

По всей стране появятся десятки тысяч "активных парков" и спортивных площадок, сообщил президент на этой неделе.

Появятся стенды-инструкции "Тренируйся здесь", на которых с помощью смартфона можно будет считать QR-код, выбрать уровень сложности и выполнить комплекс физических упражнений по рекомендациям виртуального тренера.

Спортивные площадки появятся по всей стране, сказал президент.

"Спорт - для всех. Спорт, доступный для миллионов украинцев. Это возможность без дорогостоящих тренажеров, персонального тренера, когда и где удобно - заниматься спортом вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, телевидения, кино, музыки", - сказал Зеленский.

Площадки пообещал и в больших городах, и в маленьких селах.

Чем должен заниматься президент

Полномочия президента определены в Конституции. Он является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, возглавляет СНБО.

Среди полномочий в частности:

представлять государство в международных отношениях, руководство внешнеполитической деятельностью государства, переговоры и заключение международных договоров Украины;

назначать всеукраинский референдум, внеочередные выборы в Верховную Раду, прекращать полномочия парламента;

вносить представление о назначении парламентом премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, председателя СБУ;

назначать и увольнять с должности с согласия ВР генерального прокурора;

назначать и увольнять с должностей половину состава Совета Национального банка и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

назначать треть состава Конституционного суда;

вносить в Верховную Раду представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимать решение об использовании ВСУ и других образованных в соответствии с законами военных формирований;

вводить чрезвычайное положение;

принимать решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины;

подписывать и ветировать законы.

В апреле прошло два года, как украинцы избрали Владимира Зеленского президентом. За него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Какие скандалы произошли за два года президентства Зеленского можно прочитать ЗДЕСЬ.