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вторник, 23 февраля 2021 14:33

Микрокредиты: как занять деньги и не попасть впросак

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Микрокредиты: как занять деньги и не попасть впросак
Высокие проценты по микрокредитам вызывают беспокойство. Фото: pixabay.com

В течение 2020 году в контакт-центр Национального банка Украины поступило 33,5 тыс. обращений. Из них около 9 тыс. касались работы банков и почти 6 тыс. - работы небанковских финансовых учреждений. Регулировать деятельность последних Нацбанк стал с 1 июля.

Также НБУ получил 15 904 письменных обращений. Среди самых распространенных тем - работа небанковских финансовых учреждений. Типичные нарушения прав потребителей: агрессивное поведение коллекторов, неправомерное начисление процентов, комиссий, штрафов и пени и тому подобное.

"Речь об угрозах, круглосуточный автодозвон должнику, его родным и друзьям, распространение личной информации", - отметили в Нацбанке.

Также НБУ зафиксировал, что финкомпании насчитывали проценты за пользование кредитом сверх установленного договором срока. Или прописывали в договорах условия, противоречащие законодательству. Например, об уплате непропорционально большой суммы компенсации - более 50% стоимости кредита, за невыполнение условий договора.

Портрет клиента финансовой компании

"Деньги до зарплаты" - популярный лозунг компаний, которые выдают микрокредиты. Вероятно, есть люди,которые из-за задержки зарплаты берут быстрые кредиты онлайн. Однако они - не основные клиенты.

"Большинство пользователей микрозаймов - это кредитные наркоманы, которым не верит большинство банков. Потому что они имеют плохую кредитную историю. Чтобы погасить предыдущие долги, они берут новые кредиты. Подают заявки по очереди ко всем микрофинансовым компаниям: где-то откажут, где-то дадут ", - говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.

"Рассматривали жалобы потребителей, которые брали по 10-15 кредитов в месяц и не возвращали деньги. А потом жаловалась на проценты ", - говорит Денис Ястреб, бывший член Нацкомфинуслуг.

Микрофинансовые организации (МФО) начали привлекать финансово безответственных граждан, поскольку здесь не спрашивают о доходах. Чтобы взять кредит, нужно предоставить паспорт и идентификационный код.

"Вопрос, чтобы эти организации выдавали кредиты исключительно платежеспособным лицам, поднимался время от времени. Однако рынок микрокредитования, вероятно, исчез бы, поскольку человек, который не может подтвердить свою платежеспособность - и является основным потребителем таких услуг. А онлайн-кредитование вообще стало бы невозможным. Потому что каждое лицо должно было бы подтвердить источники доходов. То есть предоставить справку о зарплате, как в банковской системе ", - отметил Денис Ястреб.

Откуда берутся 730% годовых

С сентября прошлого года финкомпаний законодательно обязали на своих сайтах указывать полную информацию о кредитах, в том числе реальную процентную ставку. Так начали появляться цифры 500-730% годовых. Это в разы больше, чем в банках. Заоблачные проценты - составляющая бизнеса МФО. Таким образом они компенсируют риск невозврата крупных сумм. Повлиять на размер процентов Нацбанк не может.

"Полномочий у НБУ в этом нет не только в Украине, но и в других странах. Этот вопрос может быть урегулирован только на законодательном уровне ", - отметил член Совета НБУ Василий Фурман.

"Высокие проценты по микрокредитам, иногда достигающие тысячи процентов годовых, вызывают беспокойство. Поскольку ставят под сомнение действенность денежно-кредитной политики центрального банка для малых заемщиков ", - добавил член Совета НБУ Виталий Шапран.

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Почему до сих пор нет порядка на рынке микрокредитования

В общем, если взял быстрый кредит и погасил вовремя, проблем не будет. При других условиях, очень легко попасть в долговой круг.

"Если просрочиваешь выплату на неделю, месяц, начинают действовать штрафные санкции или увеличивается процентная ставка в разы. Тогда за каждый день платишь неподъемную сумму ", - говорит Денис Ястреб.

С 1 января 2021 вступил в действие закон, которым кредитные договоры, заключаемые на срок до 1 мес, и общий размер займа по которым не превышает минимальной зарплаты, относиться к потребительским кредитам. Таким образом, деятельность МФО начала подпадать под нормы закона "О потребительском кредитовании".

Этим законом, в частности, установлено, что максимальная сумма штрафов и пени за потребительский кредит, общий размер которого не превышает минимальной зарплаты, не может быть больше, чем размер двойной суммы, полученной потребителем.

Однако финансовые компании научились обходить эту норму.

"В МФО есть куча дополнительных комиссий - за выдачу кредита, перевод на карту, пополнение из карточки", - отметил Юрий Прозоров.

Поручитель поневоле. Куда жаловаться?

"В течение 2 лет работники кредитной конторы звонят мне, чтобы я отдала долг вместо знакомой. Ежедневно приходит смс-ка о том, что подготовили меня иск в суд ", - делится женщина на форуме.

Случаи, когда гражданина без его ведома, указывают поручителем по чужим кредитом, распространены в Украине.

"Уберечься от этого невозможно. К сожалению, у нас никто не может обеспечить защиту персональных данных ", - говорит юрист Иван Либерман.

По его словам, нужно через суд или правоохранительные органы устанавливать, что в договоре поручительства - не ваш подпись. Или договор - без нотариального удостоверения.

"Должен быть договор поручительства, подписанный физическим лицом. Обязательно письменное согласие жены, если кредит берет мужчина и указывает ее поручителем. Только тогда договор поручительства может быть действительным. Более того - сам должник должен быть признан таким, что никак не может оплатить деньги в связи со смертью или потому, что пропал без вести и т.д. То есть к поручителю дело доходит в крайнем случаи ", - отметил юрист.

По словам юристов, никакой критики не выдерживает деятельность коллекторов, которые прибегают к запугиванию, угрозам должникам, их родным. В НБУ советуют в таких случаях обращаться с письменной жалобой к руководству финкомпании или банка, а также в Нацбанк. Кроме того, можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд.

Что может сделать государство

Деятельности коллекторов в Украине нуждается в регулировании. Депутаты в начале года поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности.

"Необходимо выписать отдельный закон о коллекторах и коллекторской деятельности. Ограничить их права по работе с физлицами. Четко установить, что является нарушением прав граждан, а что возможностью взыскания долгов ", - говорит Прозоров.

Регулятор может применить те же рычаги воздействия, что и в рамках финмониторинга, чтобы остановить кредитных наркоманов.

"Например, если лицо имеет отрицательную кредитную историю, банки будут блокировать деньги от МФО и не засчитывать их на карточки", - говорит Прозоров.

Кроме того, в Верховную Раду внесли законопроект "О финансовых услугах и финансовые компании", который определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей.

Популярность микрокредитных организаций в Украине растет. Они предлагают быстрые и доступные деньги на подозрительно выгодных условиях. Однако, из-за обманчивую рекламу и низкий уровень финансовой грамотности, украинцы нередко становятся заложниками займов.

Автор: Евгения Давыденко
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