Какие изменения принесет Украине последний месяц лета

В августе на украинцев будут ждать несколько изменений в различных сферах жизни. Например, поднимут тарифы на электроэнергию, можно будет отказаться от бумажных чеков, расформируют одну из важных служб в Украине.

Подробнее о нововведениях последнего месяца лета читайте в материале Gazeta.ua.

Новые тарифы на электроэнергию

1 августа в Украине изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Максимальный может составлять около 3,5 грн за кВт/ч. Сейчас платят 1,68 грн за кВт/ч.

Автор: pixabay.com Изменится стоимость электричества

"Нынешний тариф для населения экономически не обоснован. Его надо высчитывать, смотря на себестоимость электричества - это 90 копеек, и более 1,60 гривен расходов на распределение и поставку. Получается минимум 2,5 гривны. Затем тариф возрастет примерно до 3,5 гривен. Потом еще до четырех. Это реальная стоимость, которую должны сейчас платить. Компаниям, предоставляющих электроэнергию, тоже надо зарабатывать, покрывать затраты и обновлять сети ", - сказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Правительство предлагает разделить потребителей на четыре категории: которые используют до 100 кВт/ч; от 100 до 300 кВт/ч; от 300 до 500 кВт/ч; более 500 кВт/ч. Для первых тариф будет ниже. Однако точную стоимость электроэнергии еще разрабатывают.

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"Цена для тех, кто потребляет до 100 киловатт, является не экономической, а политической. Будет достаточно невысокой, где-то чуть больше гривны. Ведь это всего шесть миллионов человек, преимущественно пенсионеры и малообеспеченные люди. И вместе используют очень мало электричества - четыре миллиарда киловатт-часов", - пояснил Корольчук.

Чеки из магазинов будут электронными

С 1 августа в Украине изменятся требования к фискальным чекам. После расчета в кассе магазина карточкой, электронный чек сохранится в банковском приложении клиента.

Автор: pixabay.com В магазинах будут е-чеки

"Теперь, если оплатите товар картой, в чек может передаваться ее "маска". Соответственно банки смогут сохранять е-чек, а покупатели смогут вообще отказываться от бумажного аналога. Туда же могут попадать гарантия и другие документы. Но, чтобы это заработало, банкам нужно сотрудничать с каждым магазином отдельно, а это потребует много времени. Дополнительно учреждения из сферы услуг должны установить сервис программных касс Checkbox. Их уже начали запускать крупные сети аптек и магазинов", - сказал один из основателей Монобанка Дмитрий Дубилет.

Не станет Государственной фискальной службы Украины

В августе ликвидируют Государственную фискальную службу Украины. Зато создадут новую - Бюро экономической безопасности.

"Это важная реформа, которая должна улучшить инвестиционный климат. Конкурс на должность директора Бюро уже начался, а работа самого ведомства стартует этой осенью. Сейчас проводят аудит материально-технических ресурсов фискальной службы. До 25 августа должны все завершить", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Часть потребителей автоматически переведут в Нафтогаза

С 1 августа часть украинских потребителей газа автоматически начнут переводить к Нафтогазу, поставщику последней надежды. Такое решение приняла Национальная комиссия по госрегулированию в области энергетики и коммунальных услуг.

Автор: epravda.com.ua Часть потребителей переведут к Нафтогазу

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"К Нафтогазу переведут, если у действующего поставщика отсутствует подтвержденной номинации для нужд производителя тепловой энергии или производитель тепловой энергии вообще остался без поставщика. Так сможем защитить права потребителей. Даже если предприятия теплокоммунэнерго по определенной причине не будут получать природный газ, люди всегда будут получать тепло", - рассказал глава регулятора Валерий Тарасюк.

В августе будет больше выходных

В августе украинцы будут иметь больше входящих. Дополнительный сделают в честь Дня независимости Украины.

Праздник ежегодно отмечается 24 августа. 2021-го он выпадает на вторник, поэтому рабочий день в понедельник, 23 августа переносится на субботу 28 Таким образом получим четыре выходных подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно нерабочими будут субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Август в Украине начнется с жары, но к концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20...25°С. В большинстве областях в начале месяца температура воздуха составит +35...39°С. На Тернопольщине и Чернигове столбики термометра покажут +40...42°С. В южных, юго-восточных областях и в Крыму температура будет достигать +23...24°С. В горных районах температура воздуха поднимется до +30...35°С.