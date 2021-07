"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне

Недавно украинская писательница Анастасия Пика закончила написание своего романа "Последнее дело журналистки Крониной". Заканчивать объемное произведение пришлось в Лондоне, куда Анастасия переехала в октябре прошлого года.

О творчестве, реалиях жизни в столице Великобритании и ностальгию по Украине писательница рассказала Gazeta.ua

Соскучились по Киеву?

- Да, ностальгия есть. Я родилась в Киеве. Родители были студентами Киевского политехнического университета. Когда закончили обучение, вернулись в Сумскую область в город Шостка, откуда родом мой отец. Там я пошла в первый класс. Но в Киев мы приезжали часто к друзьям моих родителей. Район Липки был для меня чем-то невероятным, казалось, это самое красивое место в мире. Очень любила рассматривать улицы, деревья, дома. Там находится мой любимый театр, художественная студия в особняке Уваровой. Когда обрезали липы на Липской аллеи, это была для меня личная боль. Новые застройки тоже сильно беспокоят. В общем еще даже во времена моей учебы в университете в столице было меньше людей и меньше агрессии на улицах и во дворах. То, что происходит с Киевом сейчас, я описала в рассказе "Возвращение Тетиса". Это произведение заняло первое место на литературном конкурсе "Коронация слова".

Писательница и журналистка Анастасия Пика выдала первый собственный сборник «Истории, которые никогда не заканчиваются» в 2019 году. Она - лауреат литературной премии «Факел», победительница конкурса «Как тебя не любить» от «Коронации слова-2017» и ряда литературных конкурсов. Сборник «Истории, которые никогда не заканчиваются» вошла в длинный список BBC «Книга года-2019»

Помните свои первые произведения?

- Еще в детстве постоянно придумывала рассказы, короткую прозу, повести и даже романы. От руки писала книги в одном экземпляре, которые сама же иллюстрировала. В основном это были сказки и подражания классической литературе, которые сейчас смешно перечитывать, но мой отец любит о них вспоминать и рекомендует использовать сюжеты в моих нынешних произведениях. Когда училась во втором классе, мои стихи включили в поэтический сборник. После этого меня ждал творческий ад - в школе начали заставляли сочинять стихи в стенгазету при любой возможности. Этим и перебили первые поэтические порывы. Только сейчас, когда переехала в Лондон, снова начала писать стихи. Однако чаще всего поэзия рождается через грустные мысли о прощании с родиной.

Недавно вы закончили роман об украинской журналистике. Вы говорили, что его идея возникла в 2011-м, во время работы в редакции газеты "Вечерний Киев" и сначала вы делали небольшие заметки. Почему так долго не начинали работать над текстом?

- Никогда не думала, что с тех заметок будет что-то серьезное. Мое творчество не линейное, всегда были работа и карьера на первом месте. Даже не задумывалась над тем, что журналистская работа может послужить фоном для какого-то произведения. 2011 год запомнился работой в редакции "Вечерний Киев". Там проработала только лето, ведь еще была студенткой. Однако постоянно делала какие-то заметки о коллегах, преимущественно юмористические. Не думала, что это вдохновит меня на роман. Когда началась Революция Достоинства, поняла, что стала свидетелем невероятных исторических событий и вновь начала писать репортерские заметки. На Майдане работала как журналист от первого до последнего дня. Именно тогда возникла идея написания полноценной книги. В 2015-м серьезно взялась за это дело. Но с тех пор постоянно что-то происходило, меняла работу, времени не было, потом добавился переезд. Получалось так, что мысли о книге всегда были со мной, но никогда не на первом месте. Только, когда переехала в Лондон решила поставить точку и выдавать. Просто тогда уже стало понятно - один период в жизни закончился и начался новый.

В романе в основном описаны события Революции Достоинства?

- Роман состоит из четырех частей. Только вторая полностью посвящена Майдану, описанные события начиная с ноября 2013 года и заканчивая концом февраля 2014-го. В других частях говорится о приключениях главной героини во время работы в различных СМИ и не только. Вообще, книга посвящена всем украинским журналистам. Не хочу разглашать сюжет, пока держу интригу.

Что больше всего запомнилось со времен Евромайдана?

- Для меня тот период стал переломным. Во-первых, я уволилась, потому что не могла принимать, как издание, в котором работала, освещало те события. Меня поразило то, как одни люди жертвовали вообще всем, даже своей жизнью ради идеалов, а в это же время другие абсолютно это игнорировали. Запомнилось, как разбивали молотками памятник Ленину. Я оказалась совершенно случайно в том месте, и нам с коллегой досталось по куску Ленина. Было ощущение, что я перенеслась на много веков назад в Киевскую Русь и это такой Перун, которого сбрасывают в Днепр.

Запомнилось как после захвата Киевской городской администрации простые люди говорили свою правду в микрофоны, из которых я во время работы журналистом привыкла слышать совсем другие вещи. То, как они радовались, что им наконец дали слово. Казалось невероятным, как участники Революции поддерживали друг друга, исчезла агрессия со отношений, потому что все объединились против общего врага - тогдашней власти. Люди проявляли свои лучшие качества. Мне кажется, что это ключевая основа украинской ментальности - совместно бороться против чего-то. Без этого нам все не в радость.

Что чувствуете после окончания написания романа?

- Неоднозначные мысли. Несколько дней слушала "Оду к радости" Бетховена. Через несколько дней состояние эйфории прошло. Начала редактировать, а это тоже очень большой кусок работы. Затем нужно заниматься изданием. Окончание работы над большим произведением - это как разрыв с любимым человеком. Ведь я почти шесть лет находилась с этим текстом, а теперь его нет. Нужно заполнить пустоту другим. Поэтому параллельно писала и пишу рассказы, собираю материал для нон-фикшн книги. Работаю над сказкой для детей о собаках, есть еще один зародыш романа.

Вам снятся сюжеты и персонажи?

- Действительно, большую роль уделяю сновидениям, их записываю, использую в творчестве. Часто продолжаю писать во сне, иногда просыпаюсь утром и не понимаю, что это мне приснилось. Вещие сны также бывают. Придерживаюсь теории, когда постоянно снится какой-то символ, то это действительно что-то значит. Когда была студенткой, то часто снилась загромождена офисной техникой комната с множеством папок, стопками документов. Когда пришла на свою первую работу, то увидела интерьер с моей сна. Но кроме рассказов, до сих пор не решилась написать что-то фантастическое. Нет идеи относительно книги фэнтези или вымышленных миров. Пока погружена в реальность и хочу писать о важных и актуальных темах современности, таких книг в украинской литературе мне и самой не хватает.

В своем блоге вы упоминали, что молодым авторам трудно получить рецензии на свое произведение. Рассказывали, что однажды с вас требовали за это секс.

- Друзья меня вообще отказывали он рецензии, мол, это ретроградно. Но я очень хотела получить отзыв еще до выхода книги. Обратилась к молодому писателю, который в Украине уже достаточно известен. Я и сама всегда поддерживала его творчество - ходила на презентации, литературные вечера, покупала книги. В ответ он написал, что с меня бутылка шампанского и секс. Это был шок. Я подумала, что на этом разговор закончился, впечатление было испорчено. Но через несколько дней он прислал мне очень неприятные вещи о моем сборнике и спросил подходит ли. Ответила, что да и удалила из друзей.

Во время карантина многие вынужденно находились дома. Некоторые жаловался, что стали чаще ссориться с родными. У вас с мужем такого не было?

- Дискомфорт есть всегда, когда ты с кем-то живешь долго в одном месте. Здесь важно иметь отдельную комнату. Когда у нас не было такой возможности и мы оба работали из дома, то чувствовали дискомфорт в этом плане. Проблема решилась, когда переехали в собственный дом. А так очень заняты работой и на карантине ее стало еще больше. Поэтому просто нет времени ссориться.

В октябре 2020 писательница Анастасия Пика переехала с мужем и собакой самоедом Зефиром в Лондон. Там она закончила свой объемный роман.

Обращаетесь к мужу за творческими советами?

- Обязательно. Он первый слушатель моих произведений, часто может что-то посоветовать. Всегда читаю ему вслух. Смотрю, если он где-то заснул, то надо добавить диалогов. Да и сама, когда читаю вслух, понимаю, где написала какую-то ерунду. Так сложилось, что мои первые читатели и слушатели это мужчины. В детстве им был мой отец, он давал свои рекомендации, а теперь эта эстафета перешла к мужу.

Осенью прошлого года вы вместе с мужем и собакой переехали из Киева в Лондон. Трудно было перебираться с животным?

- Переезжать было достаточно сложно, нужен был полный пакет документов, но мы не пожалели, что это сделали. Вообще, собака и стала стимулом для переезда. Это моя больная тема. Когда заводили с мужем самоеда Зефира, то думали, что ему некомфортно жить в квартире. Но проблема оказалась в другом - к нам все время цеплялись люди и поэтому я заработала себе невроз. Хотя Зефир абсолютно доброжелательный пес, он не то, что не кусается, а прекрасно ладит со всеми, меня просто доводили до истерики. В нашем районе постоянно травили собак. Когда написала на эту тему пост в своем блоге, то была шокирована количеством хейтерства, которое на меня вылилось. В Лондоне отношение к животным совсем другое. С собаками, во-первых, можно вообще везде. Я вижу собак в магазинах одежды, в любых ресторанах. Когда мы несколько раз интересовались в администрации заведения, можно ли нам прийти с собакой, они удивлялись, почему мы вообще об этом спрашиваем. Собаки ездят в метро, ​​автобусах, с ними можно в отели, на пляжи. Здесь их очень любят. А вот если вернемся в Украину, то заводить собаку больше не будем.

Чем еще поразила столица Великобритании?

- Сначала мы жили в центре, но сейчас переехали в пригород и я поражена отношением британцев к природе. Это то чему реально надо учиться. Они садоводы, здесь все в деревьях и цветах. Причем они так высаживают, что все цветет поочередно. Когда соседка увидела, что мы любим природу, начала приносить цветы для нашего сада. Здесь вообще садоводы важные люди, к ним все обращаются по любым вопросам. Мы живем возле Ричмонд парка (Королевский природный заповедник. - Gazeta.ua), и вечером в нашем районе можно встретить лису с лисятами, утку с утятами, бегают зайцы, барсуки, недавно родились маленькие оленята.

- Относительно культуры общения, то часто чувствую себя не вежливой, потому что британцы не могут сказать просто "Sorry". Если хочешь извиниться или что-то попросить, то должен сказать примерно так: "Excuse me, Sir. I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's no trouble, of course ". Сейчас как раз над такими фразами работаю. Обычно в Украине на курсах английского большое внимание уделяют изучению грамматики, зато все устные темы пропускают, не учат этикету общения. Но когда едешь в Великобританию, не обойдешься обычными фразами. Тебе даже могут не помочь из-за того, что ты недостаточно вежливый. К этому надо привыкать.

- Еще здесь гораздо больше мужчин, чем женщин, и именно они занимаются воспитанием детей. Поэтому в Британии нет этого бешеного института материнства, когда над детьми трясутся и от всего их оберегают. Британские дети обнимаются с собаками, ловят лягушек в озере, им разрешают ходить грязными и мокрыми, изучать мир без ограничений. Это очень отличается от того, что мы видим каждый день в Украине. При этом британские дети очень вежливые. Когда ко мне подходит местный малыш и с присущей взрослым англичанам вежливостью спрашивает, можно ли погладить Зефира, я просто таю.

К чему было трудно адаптироваться?

- Здесь очень странная медицина. В Великобритании она бесплатная, но ею практически никто не пользуется. Британцы очень не любят ходить к врачам. Они ведут здоровый образ жизни, лечатся народными методами. Для них поход к врачу это что-то страшное, они пытаются этого избегать. В аптеке не продают привычный нам жидкий спирт, йод. Когда спросила продавца, чем он обрабатываете рану, если порезал палец, он ответил, что антисептическим кремом. Здесь нет такого, чтобы дома на столе стояла аптечка с набором ферментов. Я и сама, когда переехала в Великобританию, стала гораздо меньше употреблять различных таблеток, начала бегать. Чтобы врач выписал антибиотик, человек имеет при смерти лежать. Есть мобильное приложение NHS (Национальной службы здравоохранения. - Gazeta.ua), по которому в случае болезни ты можешь связаться с семейным врачом, который расскажет что делать. Поэтому, если возникают какие-то серьезные болезни, люди часто ездят лечиться в страны Евросоюза. Минусы британской медицины очень хорошо показал карантин, многие врачи уволились или вернулось в Европу. Однако вакцинация от коронавируса идет полным ходом - недавно мы с мужем получили прививки.

- Также необычно, что здесь повсюду можно увидеть очень много стариков. Пожилые люди живут полноценно - они путешествуют по всему миру, отдыхают во всех ресторанах и клубах. Словом, отрываются по полной. Это прежде всего успешные люди, которые не чувствуют себя старыми. Была поражена, когда увидела, как очень старая женщина на инвалидной коляске всех розпихувала, чтобы первой проехать в брендовый бутик.

Анастасия Пика стоит у лондонского дома-музея легендарного Шерлока Холмса

А какие цены в Лондоне?

- Считается, что Лондоне один из самых дорогих городов в мире. Это действительно так в отношении сферы красоты, общественного транспорта, покупки недвижимости. А вот цены на продукты такие же как в Киеве, однако качество пищи часто лучше, потому что завозится из Европы или британских фермерских хозяйств. Очень вкусные молочные продукты, рыба и овощи. Мясо в Украине лучше. Здесь я даже прекратила его есть.

Какие реалии Лондона вдохновляют на творчество? И чего не хватает?

- В столице Великобритании очень много литературных мест. Есть голубые значки на домах, которые обозначают, что здесь жил кто-то известный. Вдохновляет на творчество тот факт, что британцы очень много читают, в книжные магазины стоят очереди. Когда дети впервые после локдауна заходили в книжные магазины, то даже плакали от радости. Для Украины это что-то нереальное. Как у нас привычными являются нотариусы, то тут везде литературные агенты, литературные организации. Везде можно себя творчески организовать, здесь нет какого-то дискомфорта от того, что ты писатель. В Украине писательская деятельность не считается профессией. А в Великобритании это серьезный бизнес.Офисы издательств - одни из самых крутых в городе. Есть целые районы в Лондоне, где находятся только издательства. Понимаешь, что литература, это очень серьезно и этим можно зарабатывать.

Не боитесь быть откровенными с читателями?

- Я иногда переживаю из-за этого, делаю примечания, что все это выдумки и фантазии. Стараюсь завуалировать ситуации, изменить внешность героев. Но кому надо, тот все равно узнает. Было много конфликтных ситуаций по этому поводу, сцены ревности, люди бросали свои книги в лицо своим любимым. Теперь еще и осторожно подписываю книги. Лучше использовать какую-то стандартную фразу и не писать теплых слов, чтобы никто неправильно не понял.

Как вы относитесь к славе? Она помогает или мешает творческим людям?

- Я считаю, что настоящая слава приходит только посмертно, когда идеи и герои становятся вечными, и переживают тебя самого. Все остальное - литературные премии, презентации, любовь читателей - очень скоротечны явления. Одна книга людям понравится и станет модной, а следующая - нет. И мешает, на мой взгляд, то, что приходит после славы - творческое разочарование, мучительное падение с высоты, когда уже не захочется больше писать. Поэтому для себя выбираю путь кропотливого труда при жизни, а принесут мои произведения какую-то пользу этому миру, я, возможно, и не узнаю. Не вижу в таком подходе никаких творческих преград. Можно все попробовать и ни о чем не жалеть. Кстати, никогда не хотела стать модным автором, так и сама таких не люблю.

Анастасия Пика родилась 12 июля 1989 году в Киеве, детство прошло в Сумской и Полтавской областях.

Окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2008-го по 2016-й работала журналистом в столичных изданиях. В 2017-2018-м - в украинском парламенте.

С 1997 по 2018-й рассказы печатались в различных прозаических сборниках. Последняя - "Как тебя не любить. Короткая проза о современном Киев и киевлян".

В 2019-м выдала первый собственный сборник "Истории, которые никогда не заканчиваются".

Лауреат литературной премии "Факел", победитель конкурса "Как тебя не любить" от "Коронации слова-2017" и ряда литературных конкурсов. Сборник "Истории, которые никогда не заканчиваются" вошла в длинный список BBC "Книга года-2019".

В октябре 2020 года переехала из Киева в Лондон.