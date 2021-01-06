Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 405
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1647
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2187
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4455
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
5
Памятную доску языковеду Шевелеву угрожают снести
Памятную доску языковеду Шевелеву угрожают снести
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 207
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4329
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1224
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 11:27

Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

  Комментировать
Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник
Василий Стус родился в Сочельник. Был четвертым ребенком в семье. ФОТО: Википедия

6 января 1938 в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области родился Василий Стус, был четвертым поздним ребенком в семье. Считается одним из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Поэт, переводчик, литературовед, прозаик, правозащитник.

Родителей, Семена и Илину Стус, называли кулаками. 1939 года, чтобы избежать принудительной коллективизации, семья убегает в Сталино, сейчас - Донецк. 1941 умирает от менингита старшая сестра Василия Палаша. Через 3 года, после освобождения Донецка от фашистов, когда люди начинали обрабатывать огороды, подорвался на мине брат Иван. Семейную трагедию глубоко переживает маленький Василий:

"Маме - тяжело, папе - тяжело. Так и мне должно быть тяжело - до тех пор, пока папе и маме не станет легче, пока всем людям на свете не станет легче жить ".

Вот черт малый! Рано же ему еще! Зачем же вы его принимаете?

В школу начал бегать 6-летним босиком, потому что мама прятала его ботинки, чтобы далеко из дома не ходил. О том, что Василий уже школьник, родители узнали, когда их вызвали в школу и спросили почему их сын ходит босиком.

"Вот черт малый! Рано же ему еще! Зачем же вы его принимаете? " - удивилась мама.

"А я вам советую пускать его! Молодец он! Что не спрошу - все знает! Пусть ходит, мы его всем детям пример ставим " - отметила учительница.

1959 Василий Стус закончил с красным дипломом историко-филологический факультет Донецкого педагогического института по специальности "Украинский язык и литература". Затем служил в армии. 1961-1963 преподавал украинский язык и литературу в средней школе № 23 города Горловка. С 26 марта по 26 октября 1963 - литературный редактор газеты "Социалистический Донбасс", которая тогда начала выходить и на украинском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

1963 поступил в аспирантуру Института литературы имени Тараса Шевченко по специальности "Теория литературы", переехал в Киев.

4 сентября 1965, в переполненном киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус обратился о присутствующих: "Кто против тирании - встаньте!" - и сам встал при этом первым. Это была премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Такой была реакция Стуса на первые послесталинское массовые аресты среди украинской интеллигенции. После этого Василия выгнали из аспирантуры и запретили работать. С того момента за ним начали следить агенты КГБ.

Кто против тирании - встаньте!

Работал в строительной бригаде, затем - кочегаром.

С 1966 года был научным сотрудником Центрального государственного исторического архива в Киеве. Затем работал старшим инженером отдела технической информации проектно-конструкторского бюро министерства промышленности строительных материалов, старшим инженером проектно-технологического объединения.

После участия в акциях протеста произведения Стуса перестали печатать, первый сборник стихов "Зимние деревья" была снята из плана издательства "Молодежь". Вышла в издательстве "Литература и искусство" в Брюсселе.

12 января 1972 арестован вместе с другими украинскими литераторами-правозащитниками, а 7 сентября того же года Стуса приговорен к 5 годам заключения и 3 - ссылки. В 1972-1977 годах отбывал наказание в лагерях в Мордовии. 14 мая 1980-го Стуса арестован вторично и приговорен к 10 годам заключения и 5 - ссылки. В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года он умер в карцере.

19 ноября 1989 прах Василия Стуса перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Издание произведений Стуса стало возможным лишь в начале 1990-х годов. Сборник стихов "Дорога боли" удостоена Национальной премии имени Тараса Шевченко. Последнюю книгу поэта - "Птица души", которая содержала 300 нерифмованных стихов и примерно столько же переводов - так и не удалось вернуть из спецхранов МВД СССР.

Василий Стус был женат с Валентиной Попелюх. Их сын Дмитрий занимается исследованием творчества отца.

2005 Василию Стусу посмертно присвоено звание Героя Украины. 2019 вышла книга-исследование судебного процесса над Стусом "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 23644
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 19360
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 15894
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 13761
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 10899
Постать
Умер языковед Александр Пономарив
Умер языковед Александр Пономарив Просмотров: 189
Поклялись никогда не есть черного хлеба
Поклялись никогда не есть черного хлеба Просмотров: 837
Первый фильм длился менее шести секунд
Первый фильм длился менее шести секунд
 Просмотров: 369
Украинец нарушил запрет китайского императора
Украинец нарушил запрет китайского императора Просмотров: 1926
Сегодня вспоминают козацкого летописца Самуила Величко
Сегодня вспоминают козацкого летописца Самуила Величко
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
15
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 563
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть