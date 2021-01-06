Мама прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

Василий Стус родился в Сочельник. Был четвертым ребенком в семье. ФОТО: Википедия

6 января 1938 в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области родился Василий Стус, был четвертым поздним ребенком в семье. Считается одним из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Поэт, переводчик, литературовед, прозаик, правозащитник.

Родителей, Семена и Илину Стус, называли кулаками. 1939 года, чтобы избежать принудительной коллективизации, семья убегает в Сталино, сейчас - Донецк. 1941 умирает от менингита старшая сестра Василия Палаша. Через 3 года, после освобождения Донецка от фашистов, когда люди начинали обрабатывать огороды, подорвался на мине брат Иван. Семейную трагедию глубоко переживает маленький Василий:

"Маме - тяжело, папе - тяжело. Так и мне должно быть тяжело - до тех пор, пока папе и маме не станет легче, пока всем людям на свете не станет легче жить ".

Вот черт малый! Рано же ему еще! Зачем же вы его принимаете?

В школу начал бегать 6-летним босиком, потому что мама прятала его ботинки, чтобы далеко из дома не ходил. О том, что Василий уже школьник, родители узнали, когда их вызвали в школу и спросили почему их сын ходит босиком.

"Вот черт малый! Рано же ему еще! Зачем же вы его принимаете? " - удивилась мама.

"А я вам советую пускать его! Молодец он! Что не спрошу - все знает! Пусть ходит, мы его всем детям пример ставим " - отметила учительница.

1959 Василий Стус закончил с красным дипломом историко-филологический факультет Донецкого педагогического института по специальности "Украинский язык и литература". Затем служил в армии. 1961-1963 преподавал украинский язык и литературу в средней школе № 23 города Горловка. С 26 марта по 26 октября 1963 - литературный редактор газеты "Социалистический Донбасс", которая тогда начала выходить и на украинском языке.

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1963 поступил в аспирантуру Института литературы имени Тараса Шевченко по специальности "Теория литературы", переехал в Киев.

4 сентября 1965, в переполненном киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус обратился о присутствующих: "Кто против тирании - встаньте!" - и сам встал при этом первым. Это была премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Такой была реакция Стуса на первые послесталинское массовые аресты среди украинской интеллигенции. После этого Василия выгнали из аспирантуры и запретили работать. С того момента за ним начали следить агенты КГБ.

Кто против тирании - встаньте!

Работал в строительной бригаде, затем - кочегаром.

С 1966 года был научным сотрудником Центрального государственного исторического архива в Киеве. Затем работал старшим инженером отдела технической информации проектно-конструкторского бюро министерства промышленности строительных материалов, старшим инженером проектно-технологического объединения.

После участия в акциях протеста произведения Стуса перестали печатать, первый сборник стихов "Зимние деревья" была снята из плана издательства "Молодежь". Вышла в издательстве "Литература и искусство" в Брюсселе.

12 января 1972 арестован вместе с другими украинскими литераторами-правозащитниками, а 7 сентября того же года Стуса приговорен к 5 годам заключения и 3 - ссылки. В 1972-1977 годах отбывал наказание в лагерях в Мордовии. 14 мая 1980-го Стуса арестован вторично и приговорен к 10 годам заключения и 5 - ссылки. В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года он умер в карцере.

19 ноября 1989 прах Василия Стуса перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Издание произведений Стуса стало возможным лишь в начале 1990-х годов. Сборник стихов "Дорога боли" удостоена Национальной премии имени Тараса Шевченко. Последнюю книгу поэта - "Птица души", которая содержала 300 нерифмованных стихов и примерно столько же переводов - так и не удалось вернуть из спецхранов МВД СССР.

Василий Стус был женат с Валентиной Попелюх. Их сын Дмитрий занимается исследованием творчества отца.

2005 Василию Стусу посмертно присвоено звание Героя Украины. 2019 вышла книга-исследование судебного процесса над Стусом "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани.