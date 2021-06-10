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четверг, 10 июня 2021 18:27

"Каждый день держал предметы, которым 200, 300 и даже 2 тысячи лет"

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&quot;Каждый день держал предметы, которым 200, 300 и даже 2 тысячи лет&quot;
Реставратор Андрей Лопушинский увлекается изготовлением копий старинного оружия. Создает артефакты эпохи бронзы, скифского и казацкого периодов. Фото: предоставлено Андреем Лопушинским

Историк и реставратор Андрей Лопушинский увлекается изготовлением копий старинного оружия. Создает артефакты эпохи бронзы, скифского и казацкого периодов.

"Оружием увлекся, когда работал в Херсонском краеведческом музее. Почти ежедневно приходилось держать в руках предметы, которым 200, 300 и даже две тысячи лет. Это вдохновляло делать их копии. А с другой стороны, во время экскурсий не всегда хватает наглядности, чтобы продемонстрировать детям. Поэтому результаты моего творчества тоже пригодятся. Ведь часто в археологических экспедициях находим обломки вещей, которые хочется полностью воспроизвести ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Андрей Лопушинский.

Для воплощения любой задумки мастер делает чертежи, если есть необходимость - кузнец по нему производит заготовку. Затем Лопушинский обрабатывает ее слесарными методами.

"У казаков пехотинцев основной личным оружием было ружье для дальнего боя и сабля - для ближнего. Большинство сабель были венгерско-польского типа. Часто казаки заключали военные союзы с крымскими татарами, рассчитывая на использование татарской кавалерии во время совместных боевых действий", - поделился историк .

"В казацкой старшины оружие было дороже, но и у простого казака тоже могла быть дорогое трофейное оружие. Об изготовлении оружия очень мало исторических свидетельств. Вспоминается немного мастеров, которые работали индивидуально. Однако их клейм мы не знаем. Бывало они собирали сабли из разных готовых частей на вкус заказчика. Также были поставки из небольших городских мастерских. В XVIII веке даже заказывали оружие из крупных заводов. К примеру, в 1722 и 1735 годах купляли на Тульском заводе готовы ружья или только стволы, а ложе и зажигательные механизмы делали в Украине. Часто запорожцы покупали оружие европейского образца ", - добавил Лопушинский.

Полный текст рассказа Андрея Лопушинского читайте в свежем номере журнала "Країна" за 10 июня.

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Историк Андрей Лопушинский заведует филиалом "Каменская Сечь" Национального заповедника "Хортица". Исследует казачества, а также увлекается изготовлением копий старинного оружия и басового музыкального инструмента бугай

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Дата
10
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