Звоните и ждите НАБУ: украинцам объяснили, как ловить коррупционеров

Обращения граждан о случаях коррупции рассматриваются безотлагательно.

Инфографику опубликовало Национальное антикоррупционное бюро. Объяснили пошагово, как реагировать.

1. Следует убедиться, что произошло коррупционное правонарушение.

Речь идет о действиях, когда должностное лицо использует полномочия и возможности для удовлетворения личных интересов или интересов третьих лиц. Для получения материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ.

2. Определить, куда обратиться за подследственностью.

Узнать, какие именно преступления и совершенные какими должностными лицами расследует НАБУ, можно по ссылке. В частности, подследственными бюро лицами являются бывшие президенты, народные депутаты, судьи.

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3. Сформулируйте и опишите ситуацию. Выложите обращение или сообщение, опираясь исключительно на факты, а не на догадки или предположения.

Помните: заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет уголовную ответственность.

4. Укажите свои контакты, чтобы получить ответ от НАБУ.

Если это не указано, такое обращение или сообщение считается анонимным, на что вы также имеете право.

5. Выберите вариант обращения или сообщения. Это можно сделать с помощью:

- онлайн формы;

- посетив приемную граждан: Киев ул. Василия Сурикова, 3 или по адресам территориальных управлений Бюро, по телефону: 0-800-213-200;

- по электронной почте [email protected] или на электронные ящики управлений, через ящики, размещенные в помещениях НАБУ.

Оформите обращение с помощью одного канала связи. Не стоит дублировать всеми доступными путями, специалисты НАБУ его получат и ответят.

6. Готово! Ожидайте ответа. Обращения рассматриваются и по ним принимают решения безотлагательно. Но не позднее 15 дней со дня их получения - те, которые не нуждаются в дополнительном изучении.

Рассмотрение не должно превышать одного месяца со дня поступления обращения.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.