Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии

Нардеп от партии Зеленского оплачивает перелеты бизнес.

Чартерный самолет, на котором летал в Николаев глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

Об этом сообщила "Українська правда"

На видео "слуга" приземляется в аэропорту Киев 23 декабря.

Компания Калюжного является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники в Украине с долей рынка 35%.

Журналисты обратились к Арахамии с просьбой прокомментировать, кто оплачивал перелет. Нардеп не ответил.

В этом году Арахамия несколько раз пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, пишет УП.

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22 декабря Арахамия прилетал в Николаев на партийный форум "Слуги народа". На вопрос журналиста нардеп затруднился объяснить, сколько это стоило. В минувшую среду также проходил корпоратив "СН" в ночном клубе "Ushuaia", принадлежащем главе Николаевской ОГА Виталию Киму, из сообщений СМИ.