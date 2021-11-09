Журналисты установили, что антиолигархический закон выгоден олигархам

Закон не ограничивает олигархов, занимающихся добычей полезных ископаемых. Фото: Pexels

Законопроект о деолигархизации на самом деле выгоден олигархам, говорят журналисты.

ДТЭК увеличил доход в пять раз. Метинвест Ахметова-Новинского за полгода получил $2,7 млрд чистого дохода. Доходы горнодобывающей компании Константина Жеваго увеличились в 2,72 раза. Приватбанк выплатит Никопольскому ферросплавному заводу 22 млн грн, пишет Bihus.info.

Капиталы топ-100 "Forbes Украина" выросли до $44,5 млрд. Размер госдолга при этом превысил показатели кризисного 2015 года и составил $125 млрд.

До голосования за основу в законопроект внесли ряд правок. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что государство не разрешит зарабатывать по 200-300% на недрах. Но из закона убрали положение об увеличении налога на добычу железной руды, увеличении эконалога, отмене земельных льгот для горнодобывающего бизнеса олигархов, введении акцизов на зеленую энергетику.

Член парламентского налогового комитета Алексей Устенко говорил, что если цены на руду снизятся, то и в бюджет может отчислиться меньше средств.

В 2020 году компании, добывающие железную руду, заработали около 42 млрд грн. Половину этих средств заработал Ринат Ахметов, частично с депутатом Вадимом Новинским, отчасти с олигархом Игорем Коломойским. Монополистическую кампанию дополняет Ferrexpo Жеваго. Его компании забрали около четверти этих средств. Из них олигархи перечислили государству 4 млрд грн ренты.

В 2020-м Метинвест перечислил 22 млрд грн налогов в бюджет. 14 млрд грн ему компенсировали как НДС. В 2021 году компания перечислила в бюджет 16 млрд. грн. При этом она увеличила свою прибыль в пять раз, налогов было уплачено вдвое больше. Чистый доход составлял 75 млрд грн, в бюджет уплатили 16 млрд грн, в 4,5 раза меньше.

Бизнес олигархов перечисляет в бюджет деньги не от цены на руду, а процент от себестоимости. Она стабильно дешева от $10 до $40. В мире облагается доход или процент от рыночной стоимости руды. Также более высокие налоги на доходы. Существуют налоги на сверхприбыли добывающих компаний.

Минфин Украины планировал начать облагать налогом рыночную стоимость руды, а не себестоимость добычи. Госбюджет тогда мог получить дополнительно 12 млрд. грн. Но после согласования с Кабмином ставки налогов для олигархов упали втрое.

По данным журналистов, переговоры по налогообложению рудного бизнеса с Банковой вел Новинский. Говорили в кабинете одного из руководителей Офиса президента в присутствии главы налогового комитета Даниила Гетьманцева.

"За полгода цена на руду упала, а за это время комитет довыпилил из законопроекта №5600 все антиахметовское, что не удалось Кабмину. В законопроекте возникла формула Гуанчжоу минус. Если по Роттердам+ мы доплачивали Ахметову за доставку угля из Роттердама, которой на самом деле не было. Здесь от суммы, по которой начисляется рента, будут забирать теоретическую сумму доставки в порт Гуанчжоу в Китае - $15 и еще по $10 на внутренние логистические расходы", - говорится в статье.

При этом компенсация на транспортировку в Гуанчжоу сохраняется, даже если руда доставлялась в соседний регион. По этой формуле по нынешним ценам выходит менее $3. Эту формулу предложил председатель комитета Гетманцев.

Сказал, что это компромисс между тем, как хотело государство, и как хотели олигархи.

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Законопроект стал выгодным и Ахметову, и Коломойскому. Правки коснулись и марганцевой руды. В начале каденции этой Верховной Рады уже было предложение о внедрении адекватного мирового механизма налогообложения добычи руды, однако группа депутатов из "Слуги народа" заблокировала рассмотрение этого предложения. Это была группа друга президента Ильи Павлюка.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.