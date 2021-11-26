Журналисты потролили Зеленского чебуреком

Кадр с трансляции пресс-марафона. Фото: скриншот с видео

Ни одного представителя польских СМИ в Украине не пригласили на пресс-марафон президента Владимира Зеленского. В связи с этим нашлись те, кто пригласил главу государства в кафе.

Об этом сообщил журналист Radio Wnet Павел Боболович в Facebook.

"Поскольку мы не можем принять участие в вашей пресс-конференции, то, учитывая значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор", - говорится в сообщении.

Время и место встречи польские корреспонденты не сообщили. Однако заявили, что готовы учесть занятость Зеленского и подстроиться под его график.

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26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон в столичном коворкинге State Arsenal. Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференция продлится на 3 ч. На мероприятие пригласили только 32 СМИ. Из иностранных - Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC. Такой список СМИ сформировали для общения с президентом, чтобы было комфортно, сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.