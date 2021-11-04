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четверг, 04 ноября 2021 22:40

Журналисты обнаружили во власти Зеленского лоббистов "Харьковских соглашений"

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Журналисты обнаружили во власти Зеленского лоббистов &quot;Харьковских соглашений&quot;
Идею рассмотрения в Совете "Харьковских соглашений" поддержали Кинах и Гриневецкий. Фото: radiosvoboda.org

Несмотря на расследование госизмены причастных к "Харьковским соглашениям" нардепов, СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским, раздает государственные должности тем, кто голосовал или лоббировал эти соглашения.

"Схемы" обнаружили во власти Зеленского лоббистов "Харьковских соглашений" – договоренностей между Украиной и РФ, согласно которым был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Украине.

"В архиве Рады разыскали стенограмму заседания за 26 апреля 2010-го. На это заседание к депутатам приходил Руслан Демченко. В то время заместитель министра иностранных дел. Сегодня он - первый заместитель секретаря СНБО. 26 апреля Демченко пришел на комитет убеждать депутатов проголосовать за соглашения, подписанные в Харькове четвертым президентом Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым", - говорится в расследовании.

Вот один из фрагментов из стенограммы заседания Комитета безопасности за 26 апреля 2010-го. Говорит член комитета и на тот момент народный депутат Александр Скибинецкий.

"Нам понятно в подкомитете интересы России, которая подписывает это соглашение, целесообразность с точки зрения геополитических интересов, с точки зрения сохранения плацдарма для влияния на ситуацию в Украине для РФ. Нам непонятно, какой выигрыш стратегический для безопасности Украины, для ее интересов", – сказал он.

Демченко и идею рассмотрения в Раде "Харьковских соглашений" поддержали тогдашние народные депутаты Анатолий Кинах и Сергей Гриневецкий. Через девять лет Зеленский назначил всех троих на разные государственные должности. Кое-кого - даже в обход закона.

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Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами "Харьковских соглашений". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что отвечать за подписание этих соглашений должны все причастные, а не только народные депутаты, которые за них голосовали в Раде.

СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010-го, Янукович и Медведев подписали в Харькове соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет. 27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Владимира Литвина забросали яйцами.

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