Журналисты накопали у Гончарука долги за коммуналку

Больше всего Гончарук задолжал за горячую воду, пишут журналисты. Фото: УНІАН

Семья премьер-министра Алексея Гончарука, которая живет в Черниговской области, имеет долг по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщают журналисты "Слідство.Інфо"

Сумма долга составляет 21 тыс. грн, сообщает сайт со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжали за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 тыс. и 7,8 тыс. грн коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Еще 4 тыс. грн суд заставил заплатить за услуги ЖКХ - в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тыс. грн суд обязал заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 годах "Черниговгаза".

Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги - неизвестно.

Сам Гончарук пообещал связаться с братом, чтобы выяснить ситуацию с коммунальной задолженности. Также уточнил: уже 19 лет живет на Черниговщине. Но после этого перестал отвечать журналистам.

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29 августа Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров. В новом правительстве работают премьер-министр, 2 вице-премьера и 16 министров.