Журналисты накопали у Гончарука долги за коммуналку

 
Ексклюзивы
1/5
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 54
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 2097
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1143
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 693
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8739
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1260
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1872
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6336
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6426
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
4
28
15
3
1
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Видео
Все видео
Прокурора режима Януковича сняли с розыска
Прокурора режима Януковича сняли с розыска
Появились новые подробности бизнеса Медведчука в России
Появились новые подробности бизнеса Медведчука в России
Был в розыске - стал нардепом: журналисты поймали заместителя Пшонки в Раде
Был в розыске - стал нардепом: журналисты поймали заместителя Пшонки в Раде
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
Кличко прокомментировал свое увольнение
Кличко прокомментировал свое увольнение
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1143
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29304
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6714
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 405
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 12:35

Журналисты накопали у Гончарука долги за коммуналку

1 Комментировать
Журналисты накопали у Гончарука долги за коммуналку
Больше всего Гончарук задолжал за горячую воду, пишут журналисты. Фото: УНІАН

Семья премьер-министра Алексея Гончарука, которая живет в Черниговской области, имеет долг по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщают журналисты "Слідство.Інфо"

Сумма долга составляет 21 тыс. грн, сообщает сайт со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжали за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 тыс. и 7,8 тыс. грн коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Еще 4 тыс. грн суд заставил заплатить за услуги ЖКХ - в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тыс. грн суд обязал заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 годах "Черниговгаза".

Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги - неизвестно.

Сам Гончарук пообещал связаться с братом, чтобы выяснить ситуацию с коммунальной задолженности. Также уточнил: уже 19 лет живет на Черниговщине. Но после этого перестал отвечать журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости

29 августа Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров.

В новом правительстве работают премьер-министр, 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Журналисты накопали у Гончарука долги за коммуналку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 56088
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 35264
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 34312
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 34174
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 21335
Политика
Зеленский не поддержал легализацию оружия
Зеленский не поддержал легализацию оружия
У Вакарчука начали писать альтернативные Зеленскому законы
У Вакарчука начали писать альтернативные Зеленскому законы Просмотров: 153
Появился новый председатель Запорожской ОГА
Появился новый председатель Запорожской ОГА Просмотров: 171
"Пустая трата денег": в Кабмине начали прощаться с бумагой
"Пустая трата денег": в Кабмине начали прощаться с бумагой Просмотров: 423
Вилкула с соратником объявили в розыск
Вилкула с соратником объявили в розыск 1 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 10920
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua