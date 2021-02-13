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суббота, 13 февраля 2021 11:50

Журналистов заблокированных каналов Медведчука лишили аккредитации в Раду

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Журналистов заблокированных каналов Медведчука лишили аккредитации в Раду
Журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде. Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

Журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский в Facebook.

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"Абсолютно справедливо, потому что эти рупоры пропаганды через поребрик занимались явно не журналистикой. А только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал Лозинский.

По его словам, он на прошлой неделе обратился к председателю Верховной Рады Дмитриюя Разумкову и руководителя аппарата парламента Михаилу Теплюку с требованием отменить аккредитацию для журналистов "112 Украина", Newsone и ZIK.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Журналисты и операторы этих каналов, несмотря на санкции, продолжали работать в пресс-центре ВР на 3-м этаже.

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