Журналистов, которые год не ходили в Раду, надо лишать аккредитации - "слуга"

Потураева называют идеологом президентской партии "Слуга народа".

Парламентских корреспондентов, которые на протяжении года не посещали Верховную Раду, можно лишать аккредитации. Об этом сказал председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуга народа" Никита Потураев на конференции National media talk.

"В Верховной Раде аккредитованы три тысячи сотрудников медиа. Вы не думаете, что это немного странно?

Насколько я знаю закон, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации), а в процессе. Есть множество технических возможностей фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, но в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация?

Это (лишить аккредитации) нарушение закона? Нет. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек - парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет ее, то что стоит сделать с этой аккредитацией?", - цитирует Потураева "Укрінформ".

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Решение по регулированию процесса предоставления или лишения аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, пресс-служба, сказал нардеп.

7 сентября кулуары Верховной Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ.