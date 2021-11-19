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пятница, 19 ноября 2021 23:36

Журналистка Янина Соколова сообщила об угрозах из-за документов по "Вагнергейту"

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Журналистка Янина Соколова сообщила об угрозах из-за документов по &quot;Вагнергейту&quot;
Соколова сообщила об угрозах. Фото: novynarnia.com

Журналистке Янине Соколовой стали угрожать после публикации документов, подтверждающих расследование Bellingcat.

Об этом Соколова сказала на ток-шоу Савика Шустера, передаёт Gazeta.ua.

"На следующий день после публикации документов я стала не предательницей, а человеком которому хочет заломить руки и забрать СБУ. И сегодня Арестович написал, что таких как я нужно топить и за ноги связывать", сказала Соколова.

Ранее Соколова заявила, что имеет флешку с документами, "свидетельствующими о том, кто из самых высоких эшелонов власти участвовал в операции "вагнергейт".

Сказала, что это документы Главного управления разведки Министерства обороны за июнь 2020 года по военным РФ, работникам ФСБ, непосредственно причастным к вооруженной агрессии против Украины. В частности, о 15 лицах, причастных к сбитию воздушных судов ВСУ. Также речь идет о сбитии малазийского MH17.

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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в Фейсбуке написал, что Янина Соколова поступила "подло и опасно".

"Если мы нормальное общество, заинтересованное в своём выживании, остаётся один вариант: всех, кто крутит эту историю таким способом, выбрасывая совсекретные документы, - связать и утопить", - написал представитель украинской делегации в ТКГ.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер". Операция называлась "Авеню". За проект отвечали глава ГУР Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

Боевиков ЧВК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе. Отсрочку спецоперации запросили из Офиса президента Украины. Мол, Владимир Зеленский договорился о прекращении огня на Донбассе, говорится в материалах.

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