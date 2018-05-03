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четверг, 03 мая 2018 18:33

Зубы крошатся: Надежда Савченко голодает 42-й день

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Зубы крошатся: Надежда Савченко голодает 42-й день
Нардеп Надежда Савченко голодает 42 дня, у нее начали крошиться зубы. Фото: "Зеркало недели"

На 42-м дне голодовки нардеп Надежда Савченко имеет проблемы в кальцием в организме, у нее крошатся зубы. Об этом сообщила "Украинской правде" ее сестра Вера после допроса в СБУ
"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голодает, то это - проблема".

Вера Савченко также сообщила детали допроса.

"Меня и пресс-секретаря Надежды Савченко Татьяну Проторченко допросили в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыли в 2015 году, то есть, когда Надежда Савченко была в плену в Российской Федерации.

Следователи пытаются спекулировать производством 2018 года. Расспрашивали о знакомстве с Владимиром Рубаном, которого задержали при попытке ввоза оружия. Да, мы знакомы. Журналисты дали мне его телефон еще в 2014 году.

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Лучше бы спросили о своих безработных военнослужащих, фигурирующих в деле, но не спрашивали. Понимаю, что это провокация, а за провокацию у нас статья. Это им грозит пословицей: в следствии главное не выйти на самих себя ".

3 мая в Facebook заместитель председателя ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко сообщила, что ее и Веру Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал нардепа Надежду Савченко.
Подозревают в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и захвате государственной власти, террористического акта, посягательстве на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, создании террористической группы, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Она будет находиться в следственном изоляторе до 20 мая.

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Дата
03
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