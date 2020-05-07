Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом. Имение находится вблизи села Плюты Обуховского района, в 44 км от центра столицы.

На территории около 25 га, окруженной двойным забором, кроме основного дома есть еще несколько сооружений. Свежие фото поместья, сделанные с помощью дрона, экс-нардеп Игорь Луценко опубликовал в Facebook.

На территории есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле.

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"Так живет самый успешный украинский бизнесмен - строится, развивается. Гуляет по собственному паркуом, может себе позволить. Сейчас, говорят, ради вот этого всего останавливают энергоблоки украинских АЭС, чтобы можно было угольным электростанциям Ахметова работать", - написал Луценко.

"У бассейна золотые форсунки и лестницы. Их толпа поставщиков искала - 24 карата золота". "На территории запрещают пользоваться мобильниками", "От главного здания идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом слева", пишут в комментариях.

Имение "Вилла де Седрес" во французском регионе Прованс купил миллиардер Ринат Ахметов за 200 млн евро - 5,3 млрд грн. Недвижимость выставила на продажу итальянская фирма алкогольных напитков "Групп Кампари". Просили 350 млн евро. Снизили стоимость, потому что не нашли покупателей.