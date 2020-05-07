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четверг, 07 мая 2020 08:52

Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
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Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом
Фото: facebook.com/igor.lutsenko
Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом
Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом
Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом

Украинский олигарх Ринат Ахметов почти закончил строительство помпезной резиденции под Киевом. Имение находится вблизи села Плюты Обуховского района, в 44 км от центра столицы.

На территории около 25 га, окруженной двойным забором, кроме основного дома есть еще несколько сооружений. Свежие фото поместья, сделанные с помощью дрона, экс-нардеп Игорь Луценко опубликовал в Facebook.

На территории есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле.

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"Так живет самый успешный украинский бизнесмен - строится, развивается. Гуляет по собственному паркуом, может себе позволить. Сейчас, говорят, ради вот этого всего останавливают энергоблоки украинских АЭС, чтобы можно было угольным электростанциям Ахметова работать", - написал Луценко.

"У бассейна золотые форсунки и лестницы. Их толпа поставщиков искала - 24 карата золота". "На территории запрещают пользоваться мобильниками", "От главного здания идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом слева", пишут в комментариях.

Имение "Вилла де Седрес" во французском регионе Прованс купил миллиардер Ринат Ахметов за 200 млн евро - 5,3 млрд грн. Недвижимость выставила на продажу итальянская фирма алкогольных напитков "Групп Кампари". Просили 350 млн евро. Снизили стоимость, потому что не нашли покупателей.

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Дата
07
мая

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