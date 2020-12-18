Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог

Украине нужно безотлагательно решить проблему сменяемости элит, сказал политолог Алексей Полегкий.

"Управленцев у нас выбирают на основе лояльности, а не эффективности. Власть иногда действует странно даже в отношении собственных интересов, - объяснил.

- Изменение ценностей является предпосылкой решения политических проблем. Институты станут успешными, когда между ними будет взаимодействие. Новые антикоррупционные не сработали, потому что другие - нереформированные. Ментовско-судейская мафия постоянно воспроизводится. Группа людей с государственными полномочиями действует в интересах своего класса. Пока не разорвем этого взаимодействия, имеем мало шансов на успех. Это одно из крупнейших препятствий для инвестиций. Реформы в различных сферах должны разрушать монополии. Ведь именно они убивают конкурентоспособность в экономике. В политике - производят контроль ограниченным кругом. Есть потребность развития настоящих политических партий с идеологией и целостным видением.

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Существующая система разрушается. Даже для олигархов она уже недееспособна. Вопрос, мы успеем ли мы построить другие столбы государственности, прежде чем разрушатся старые? Развиваемся как общество. Делаем шаг вперед, а затем - назад или в сторону. Но прогресс есть ".

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