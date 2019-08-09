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Злоупотребление властью и взяточничество: против главы СБУ откроют дело

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Злоупотребление властью и взяточничество: против главы СБУ откроют дело
Адвокат просил открыть дело по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, декларирование недостоверной информации и получение взятки. ФОТО: АП

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против председателя СБУ Василия Грицака, его заместителя и еще ряда должностных лиц.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном 8 августа.

Дело просил открыть адвокат "Казак К.И.", имя клиента которого не разглашается в постановлении. Сначала 16 июля он направил заявление о возможных правонарушениях в НАБУ. Впрочем, бюро дело не открыло.

Тогда Казак обратился в Соломенский райсуд, который этот иск удовлетворил. Поэтому НАБУ обязали открыть производство касательно Грицака и других должностных лиц. Речь идет о первом заместителе главы СБУ, прокуроре прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.

Адвокат просил открыть дело по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, декларирование недостоверной информации и получение взятки.

Внесение сведений в ЕРДР (открытие производства) не является свидетельством того, что Грицак или другие должностные лица виновные в упомянутых правонарушениях. НАБУ откроет производство, чтобы установить факты и собрать доказательства.

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20 мая председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

22 мая Владимир Зеленский назначил своего бывшего партнера по "Кварталу 95" Игоря Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Сейчас Баканов исполняет обязанности председателя СБУ.

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