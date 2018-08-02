Жизнь не сахар: сколько Порошенко заработал на депозитах

С начала года президент Порошенко заработал на дивидендах более 8 млн грн. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко 1 августа задекларировал очередные 1,3 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Порошенко получил пять платежей на сумму 92 540 грн, 185 082 грн, 111 049 грн, 314 639 грн и 589 948 грн, сообщают "Українські Новини"

С начала года от вкладов в этом банке он задекларировал уже 8,3 млн грн процентного дохода.

Кроме того, Порошенко задекларировал в 2018-м еще почти 31 млн грн доходов: 777 тыс. грн от продажи недвижимости и 30 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

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На пресс-конференции президент Петр Порошенко заявлял журналистам: "Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар".