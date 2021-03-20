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суббота, 20 марта 2021 13:30

Жизнь моногородов: как будут спасать депрессивные города

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Жизнь моногородов: как будут спасать депрессивные города
Минрегион будет контролировать чтобы городская экономика перепрофилировалась. Фото: Facebook

Недавно в Минрегионе заявили: "В Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы в Украине выделяют 10 функциональных типов территорий".

Это основа для создания программ регионального развития, которые определят ключевые проекты и технические задания для каждого типа. К августу планируют разработать минимум 6 таких программ. Каждая область их будет внедрять за свой местный бюджет и за государственный.

Зачем эти нововеяния? Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий, объясняет: "Это позволит объединить территории, которые имеют свои специфические потребности и похожий потенциал для решения насущных проблем, которые характеризуются особым набором социальных, пространственных, экологических и экономических особенностей".

Специфические проблемы не обошли монофункциональные города. То есть населенные пункты, которые развиваются на базе одной доминирующей отрасли. К примеру, небольшие шахтерские города. Сейчас из-за упадка некоторых профильных отраслей эти населенные пункты переживают не лучшие времена. Безработица, отсутствие перспектив и возможностей толкает людей к эмиграции. В Государственной стратегии регионального развития отдельно выделяют тип территорий - монофункциональные города.

По словам Чернышева, министра развития общин и территорий, Минрегион будет контролировать чтобы городская экономика перепрофилировалась. Будут созданы условия для переквалификации специалистов. Особый акцент на трансформацию именно угольных регионов.

Чернышев уверяет, что "справедливая трансформация" - модель развития, что обеспечит сбалансированное и более продуктивное использование энергетических ресурсов для повышения экологической безопасности, а также социальную справедливость и достойную жизнь для работников угольной отрасли, членов их семей и остального населения угольных регионов Украины.

Минрегион уже разработал проект "Концепции Государственной программы трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года", для выполнения которой в этом году планируется разработать Программу и план мероприятий к ней.

Заметил министр, что активно будут развивать и малый и средний бизнес. Поэтому жителям моногородов уже сейчас стоит готовиться к получению новых знаний и быстрого обучения.

Новое Время
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