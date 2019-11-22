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пятница, 22 ноября 2019 11:50

Зимой Богдан собирался пойти в ЦИК как журналист "1+1" - "Схемы"

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Зимой Богдан собирался пойти в ЦИК как журналист &quot;1+1&quot; - &quot;Схемы&quot;
В ЦИК подтвердили - Богдана действительно аккредитовали от ТСН. ФОТО: "РБК-Украина"

В феврале 2019 программа "ТСН" телеканала "1 + 1" просила аккредитовать нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана для работы в Центризбиркоме как журналиста. Это было за 2 месяца до первого тура президентских выборов.

Об этом факте биографии узнали журналисты-расследователи программы "Схемы".

Они обнародовали перечень 15 журналистов, которых подавали для аккредитации в ЦИК. Фамилия Богдана была первой с пометкой "корреспондент".

В ЦИК подтвердили - Богдана действительно аккредитовали от ТСН.

"Впрочем,"Схемам" не удалось разыскать материалов Андрея Богдана на официальном сайте телеканала "1 + 1"- как корреспондента. Вместе с тем, там нашлось видео самого Андрея Богдана с 2018 - в качестве кандидата в народные депутаты. В марте 2018 ТСН посвятили несколько материалов его судебной тяжбе за мандат народного депутата ", - указывают журналисты.

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Действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, ранее возглавлявший "1 + 1", не смог вспомнить такого журналиста как Андрей Богдан. Мол, не может помнить всех, может Богдана приняли вне штата. "Схемы" также направили официальный запрос к телеканалу.

"Такой документ - это пропуск на тот момент в государственное помещение Центризбиркома. Воспользовался ли этим правом Богдан и с какой именно целью - неизвестно".

Андрей Богдан стал председателем Офиса президента Владимира Зеленского 21 мая 2019.

За время работы на должности подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне". Судится с тремя журналистами "Схем" - Валерией Егошиной, Максимом Савчуком и Натальей Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", то есть общественным вещателем. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть обнародованные журналистами данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси. В частности, он оспаривает количество перелетов - говорит, что их было меньше, чем указано в материале.

Александр Данилюк, который ушел с должности секретаря СНБО, заявил, что Богдана надо уволить из-за конфликта интересов в деле ПриватБанка. Он является юристом Коломойского.

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