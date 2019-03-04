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понедельник, 04 марта 2019 11:31

Жесткий промышленный протекционизм в Германии станет еще более открытым – эксперт

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Жесткий промышленный протекционизм в Германии станет еще более открытым – эксперт
Политолог-международник Тарас Семенюк прокомментировал презентацию Министерством экономики ФРГ стратегию развития промышленности до 2030 года

После презентации Министерством экономики ФРГ стратегии развития промышленности до 2030 года очевидно, что в ближайшие годы Германия намерена делать ставку на жесткий государственный протекционизм. Об этом написал в своем блоге политолог-международник Тарас Семенюк.

"Жесткий промышленный протекционизм в Германии станет еще более открытым. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что только так можно выиграть гонку с США и Китаем, - отмечает политолог. – США изменили риторику после прихода к власти Трампа. Китай ведет постоянную защиту национального производителя. Либеральные идеи в таком тандеме и в жестких условиях конкуренции отходят на последний план".

Тарас Семенюк подчеркивает, что Германия и ранее во многих отраслях внедряла политику протекционизма: "Германия была известна своим протекционизмом и ранее, особенно в энергетике и сельском хозяйстве. Промышленность также играет особую роль для этой страны, поскольку это одна из основных отраслей экспорта. Качество немецких автомобилей и техники известно везде, и причиной тому является, не в последнюю очередь, государственная протекция и поддержка".

Немецкая стратегия развития промышленности 2030 может стать ориентиром и для Украины, которая все еще определяется со своем промышленной стратегией, считает политолог-международник. "Будет Украина сырьевым придатком, или страной, которая производит продукт с добавленной стоимостью – будет определять именно стратегия. Поэтому качественное стратегическое планирование на государственной и региональном уровнях, а также планомерная работа власти в рамках этой стратегии – залог процветания страны", - резюмирует Тарас Семенюк.

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Дата
04
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