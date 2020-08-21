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пятница, 21 августа 2020 20:40

Жена Зеленского рассказала, как вылечилась от коронавируса

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Жена Зеленского рассказала, как вылечилась от коронавируса
Зеленская переболела с сыном. Фото: olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как с семилетним сыном Кириллом переболела коронавирусом.

"Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели, и у нас есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем", - написала она в Instagram.

Зеленская рассказала и о болезни сына.

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"Когда я была "на пике" болезни (было три неприятныї дня, когда я чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", - указала Зеленская.

Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца. Она призвала украинцев беречь себя и не недооценивать болезнь.

"Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех", - резюмировала Зеленская.

Сын президента Владимира Зеленского 7-летний Кирилл перенес коронавирус. Лечился с матерью Еленой Зеленской, сообщил глава государства.

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