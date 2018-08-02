Жена убитого Шеремета пожаловалась на бездействие Луценко

Жена погибшего журналиста Павла Шеремета Алена Притула пожаловалась на бездействие Юрия Луценко. Фото: ТСН

Гражданская жена убитого журналиста Павла Шеремета Алена Притула пожаловалась на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко по делу убийства своего мужа. Об этом сообщает "Украинская правда".

Жалобу в Печерский райсуд Киева подал адвокат семьи Шеремета Андрей Мамалыга.

Редактор "Украинской правды" Алена Притула требует признать ее потерпевшей. Она считает, что взрыв, который произошел на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016-го в 7:45, был террористическим актом.

"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и неверии свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, 27 февраля 2018-го. Юрий Луценко на это заявление не отреагировал.

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Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора. Алена Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения террористического акта 20 июля 2016, что привело к гибели Павла Шеремета".

Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016-го. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.