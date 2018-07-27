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пятница, 27 июля 2018 17:38

Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
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Топольская нежиться под испанским солнцем
Фото: instagram.com
Ибица
Выступление на фестивале Electric Castle в Румынии
Фестиваль Fairground Festival в Тунисе
С мужем Сергеем Лещенко

Жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская обнародовала свою фотографию в купальнике.

Снимок диджей выложила в Instagram.

На нем Топольская позирует в голубом бикини на территории одного из отелей на Ибице. Очевидно, прилетела туда выступать на вечеринках, которыми славится испанский остров.

Судя по фото на странице Лещенко, он каникулы проводит в Киеве.

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Нардеп Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской в сентябре 2017 года.

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27
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