Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру

Жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская обнародовала свою фотографию в купальнике.
Снимок диджей выложила в Instagram.
На нем Топольская позирует в голубом бикини на территории одного из отелей на Ибице. Очевидно, прилетела туда выступать на вечеринках, которыми славится испанский остров.
Судя по фото на странице Лещенко, он каникулы проводит в Киеве.
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Нардеп Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской в сентябре 2017 года.
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