Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой

Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Ирина станцевала зажигательный танец с лицом, переодетом в костюм панды.

Видео опубликовал экс-генпрокурор в пятницу.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - написал Луценко.

В декабре прошлого года бывший генпрокурор публиковал фото поездки с женой в Китай.

"Природа Китая невероятная. Но за последние годы это дополнилось замечательной инфраструктурой", - делился впечатлениями Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политическая реинкарнация возможна: рассказали о перспективах екс-генпрокурора

Юрий Луценко - 14-й генпрокурор. Возглавлял ГПУ с мая 2016-го по август 2019 года. Работал при пятом президенте Петре Порошенко и шестом действующем - Владимире Зеленским.