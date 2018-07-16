Жена генпрокурора возглавила рейтинг самых эффективных нардепов - обнародовали список

ВР в течение сессии приняли 89 законопроектов. Фото: Николай Белокопытов

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко вела наиболее активную работу в парламенте в течение 8 сессии VIII созыва.

Соответствующий рейтинг составили эксперты Института публичной политики и консалтинга на основе анализа законодательной активности ВР с 6 февраля по 13 июля, передает "Укринформ".

Всего в течение сессии депутаты приняли в целом 89 законопроектов. Среди них по направлениям: отраслевое развитие - 24, экономическая политика - 20, двусторонние международные соглашения - 10, правовая политика - 9, безопасность и оборона - 8, социальная политика - 7, международные соглашения - 4, гуманитарная политика - 4, государственное строительство - 3.

Кроме жены генпрокурора, в первую десятку самых эффективных законодателей вошли 6 нардепов из БПП, 2 - из "Народного фронта" и по 1-му из Радикальной партии и "Видродження".

ТОП-10 самых эффективных депутатов выглядит так:

- Ирина Луценко (БПП) - 4 собственных + 8 в соавторстве;

- Олег Ляшко (РПЛ) - 3 собственных + 6 в соавторстве;

- Нина Южанина (БПП) - 3 собственных + 4 в соавторстве;

- Михаил Довбенко (БПП) - 3 собственных + 4 в соавторстве;

- Сергей Пашинский (НФ) - 2 собственных + 6 в соавторстве;

- Андрей Вадатурский (БПП) - 3 собственных + 3 в соавторстве;

- Ирина Геращенко (БПП) - 2 собственных + 5 в соавторстве;

- Александр Третьяков (БПП) - 3 собственных + 2 в соавторстве;

- Олег Кулинич (Видродження) - 2 собственных + 4 в соавторстве;

- Максим Бурбак (НФ) - 0 собственных + 7 в соавторстве;

- Юрий Соловей (БПП) - 0 собственных + 7 в соавторстве;

- Артур Герасимов (БПП) - 2 собственных + 2 в соавторстве;

- Виктор Еленский (НФ) - 2 собственных + 2 в соавторстве.

В активности законодателей прослеживается абсолютное доминирование президента и премьер-министра. Оба имеют по 16 принятых законов их авторства и разделяют первую строчку рейтинга самых эффективных законодателей.

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13 июля Верховная Рада закрыла восьмую сессию VIII созыва. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 4 сентября. К тому же их еще ждет работа в комитетах, комиссиях и фракциях.