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Земля является объектом права собственности исключительно украинского народа - Нестор

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Земля является объектом права собственности исключительно украинского народа - Нестор
Председатель Киевской городской партийной организации "Батькивщина" Виталий Нестор прокомментировал возможное принятие законопроекта, который предусматривает продажу земли сельскохозяйственного назначения

Столичная команда "Батькивщины" требует от действующей власти проведения всеукраинского референдума перед принятием законопроекта, предусматривающего продажу земли сельскохозяйственного назначения. Земля, ее недра являются объектами права собственности украинского народа

Заявил председатель Киевской городской партийной организации "Батькивщина" Виталий Нестор ссылаясь на Конституцию Украины, в ходе пресс-конференции, передают Украинские Новости.

Политик считает, что законопроект о введении земельных аукционов прямо нарушает требования и возможности малых и мелких фермеров, которые не имеют доступа к Интернету.

По словам политика, предполагаемая возможность изменять целевое назначение земель без согласия органов контроля и государственной власти может привести к тому, что к природным и водным фондам не будут допускаться граждане Украины, которые не являются собственниками соответствующих земельных участков.

Именно поэтому был создан Национальный штаб защиты родной земли, в который входит более 50 политических и общественных организаций. Среди состава участников есть представители политических партий и движений, научных и профессиональных союзов, волонтерских и ветеранских организаций. Киевский филиал Штаба возглавил Михаил Ковальчук.

"Мы выступаем за продление моратория, мы призываем власти сегодня провести референдум, спросить мнение людей относительно дальнейшего будущего нашей родной земли", - сказал Ковальчук.

В свою очередь руководитель юридического направления Центра защиты киевлян, адвокат Юрий Власенко заявил, что главное юридическое управление Верховной Рады обнародовало свои замечания к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении.

По его словам, управление считает, что проект нуждается в существенной технической и юридической доработки, поскольку он не отвечает конституционным принципам и в нем заложено много коллизионных норм.

Власенко отметил, что не известно, что будет с землей, которая находится в совместной собственности супружеской пары, где один из супругов является иностранцем, в случае развода.

По его мнению, необходимо дать возможность гражданам Украины передавать в аренду земельные паи по справедливой цене, что будет способствовать росту экономики.

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