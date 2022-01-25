"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы

Фото: Анастасия Прокаева

В Верховной Раде, кроме голосований, народные депутаты завтракают, обедают и делают перерывы на кофе – в буфете парламента. Сколько там стоят блюда и кто приходит есть на заседаниях – в материале Gazeta.ua.

В буфет Верховной Рады идут с самого утра – перед пленарными заседаниями. Все места тогда заняты. За завтраком говорят о законопроектах и других рабочих делах. Обслуживают посетителей около 10 официанток – все женщины. Оплаченные заказы записывают в толстую школьную тетрадь.

Все блюда находятся за стеклянными витринами. На полу ковры синего цвета. На стенах – картины с цветами. Шкафы с едой украшают фруктами, зеленью, овощами. С двух сторон на стенах – телевизоры, где транслируют заседание Рады.

Завтрак с 8:00 до 11:00. Можно купить бутерброд с семгой – за 49 грн, бутерброд с икрой – 56 грн. Среди утренних блюд также овсяная каша за 37 грн, два варианта омлета – почти 50 грн, сырники – за 68 грн и 55 грн. Блинчики с яблоками и медом – 57 грн. Самый дорогой завтрак – за 257 грн – тартар с семгой, авокадо и микрозеленью.

Обед с 11:00. Предлагают шесть салатов – от 42 грн (квашеная капуста с клюквой) до 282 грн (салат мике с семгой). Крем-суп из брокколи стоит 49 грн, а борщ с говядиной – 56 грн. Утиную грудку с клюквенным соусом продают за 177 грн. Котлета по-киевски – 65 грн. 100 гр жареной рыбы сибас стоит 110 грн. Филе семги гриль – 182 грн. Два вида блинов – с мясом и языком, курицей и грибами – за 70 грн и 90 грн.

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Девять видов гарниров – зеленая гречка за 30 грн, картофельное пюре – за 27 грн. Самая дорогая – вареная спаржа – за 99 грн. Можно купить также эклеры, кусочек торта. На кассе продают разные виды конфет, газировки, йогурты.

Омлет с творогом и чай на завтрак стоит 67 грн. К чаю бесплатно предлагают лимон. 140 г пирога с семгой – 98 грн. Официанты рассказывают, что цены с прошлого года не выросли.

Обедать нардепы идут в перерыв. Кто не успел, заходят поесть и в 14:00 – во время заседания. Депутат от "Голоса" Кира Рудик 25 января пришла обедать как раз в такое время. Имеет подготовленные специально для нее блюда – салат, огурцы, яйца. На другой день народный депутат сама показала, что ест в Раде – салат с помидорами, утку с соусом. Пьет чай с лимоном. Сейчас она на диете – об этом рассказывает в соцсетях.

Время от времени народные избранники покупают кофе и воду. В частности, во время заседания за напитком вошел депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Разогревать охладевшую пищу предлагают в микроволновке. Со столов тарелки и стаканы убирают официанты.

В 2021 году в буфете Верховной Рады филе семги и филе семги гриль продавали за 174 и 182 грн соответственно, тартар с семгой и авокадо за 241 грн. Борщ стоил 51 грн. В среднем по сравнению с 2022 годом цены на блюда выросли на 7 грн. На вход в столовую Верховной Рады для журналистов также ввели специальные карты. Ранее заходить журналисты могли через оба входа в столовую, сейчас – через один.